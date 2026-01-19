La administración de Donald Trump ha implementado una nueva restricción migratoria que afectará a ciudadanos de 75 naciones consideradas más propensas a utilizar servicios gubernamentales.

La medida, que comenzó a aplicarse el 21 de enero, representa un endurecimiento significativo de la política migratoria estadounidense hacia países de América Latina y otras regiones.

Donald Trump ha suspendido las visas a estos extranjeros

La pausa en el procesamiento de visas de inmigrantes ha generado controversia en la región. La política busca evitar el ingreso permanente de ciudadanos de ciertas naciones, lo que marca un cambio drástico en las relaciones migratorias hemisféricas.

Cuáles son los países latinoamericanos en la lista negra

Uruguay, Brasil, Colombia y Guatemala fueron incluidos en la lista restrictiva. También aparecen Nicaragua y Cuba, tradicionalmente rivales de Estados Unidos en la región.

La pequeña nación uruguaya había solicitado un programa de exención de visas bajo el mandato de Joe Biden, pero ahora enfrenta esta nueva barrera migratoria.

En contraste, los ciudadanos de países liderados por presidentes que se han aliado con Trump, como Argentina, Paraguay y Ecuador, se salvaron de estas restricciones. El embajador estadounidense en Montevideo, Lou Rinaldi, negó que Uruguay fuera objeto de críticas específicas, aunque el presidente Yamandu Orsi expresó preocupación por la señal que envía esta medida.

Cuál es el alcance de la política de Trump

La política de Trump solo se aplicará a quienes buscan vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, no a turistas o trabajadores temporales .

Sin embargo, el impacto simbólico ha generado malestar en varios gobiernos de la región que han condenado recientes intervenciones estadounidenses en asuntos hemisféricos.

Lista completa de países cuya visa americana será suspendida

África

Argelia

Cabo Verde

Camerún

Costa de Marfil

Egipto

Eritrea

Etiopía

Gambia

Ghana

Guinea

Liberia

Libia

Marruecos

Nigeria

República del Congo

República Democrática del Congo

Ruanda

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Tanzania

Togo

Túnez

Uganda

América y el Caribe

Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados

Belice

Brasil

Colombia

Cuba

Dominica

Granada

Guatemala

Haití

Jamaica

Nicaragua

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Uruguay

Asia

Afganistán

Armenia

Azerbaiyán

Bangladesh

Birmania

Bután

Camboya

Georgia

Irak

Irán

Jordania

Kazajistán

Kirguistán

Kuwait

Laos

Líbano

Mongolia

Nepal

Pakistán

Siria

Tailandia

Uzbekistán

Yemen

Europa

Albania

Bielorrusia

Bosnia

Kosovo

Macedonia

Moldavia

Montenegro

Rusia

Oceanía