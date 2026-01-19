En esta noticia
La administración de Donald Trump ha implementado una nueva restricción migratoria que afectará a ciudadanos de 75 naciones consideradas más propensas a utilizar servicios gubernamentales.
La medida, que comenzó a aplicarse el 21 de enero, representa un endurecimiento significativo de la política migratoria estadounidense hacia países de América Latina y otras regiones.
Donald Trump ha suspendido las visas a estos extranjeros
La pausa en el procesamiento de visas de inmigrantes ha generado controversia en la región. La política busca evitar el ingreso permanente de ciudadanos de ciertas naciones, lo que marca un cambio drástico en las relaciones migratorias hemisféricas.
Cuáles son los países latinoamericanos en la lista negra
Uruguay, Brasil, Colombia y Guatemala fueron incluidos en la lista restrictiva. También aparecen Nicaragua y Cuba, tradicionalmente rivales de Estados Unidos en la región.
La pequeña nación uruguaya había solicitado un programa de exención de visas bajo el mandato de Joe Biden, pero ahora enfrenta esta nueva barrera migratoria.
En contraste, los ciudadanos de países liderados por presidentes que se han aliado con Trump, como Argentina, Paraguay y Ecuador, se salvaron de estas restricciones. El embajador estadounidense en Montevideo, Lou Rinaldi, negó que Uruguay fuera objeto de críticas específicas, aunque el presidente Yamandu Orsi expresó preocupación por la señal que envía esta medida.
Cuál es el alcance de la política de Trump
La política de Trump solo se aplicará a quienes buscan vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, no a turistas o trabajadores temporales.
Sin embargo, el impacto simbólico ha generado malestar en varios gobiernos de la región que han condenado recientes intervenciones estadounidenses en asuntos hemisféricos.
Lista completa de países cuya visa americana será suspendida
África
- Argelia
- Cabo Verde
- Camerún
- Costa de Marfil
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Liberia
- Libia
- Marruecos
- Nigeria
- República del Congo
- República Democrática del Congo
- Ruanda
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Togo
- Túnez
- Uganda
América y el Caribe
- Antigua y Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Brasil
- Colombia
- Cuba
- Dominica
- Granada
- Guatemala
- Haití
- Jamaica
- Nicaragua
- San Cristóbal y Nieves
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Uruguay
Asia
- Afganistán
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bangladesh
- Birmania
- Bután
- Camboya
- Georgia
- Irak
- Irán
- Jordania
- Kazajistán
- Kirguistán
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Mongolia
- Nepal
- Pakistán
- Siria
- Tailandia
- Uzbekistán
- Yemen
Europa
- Albania
- Bielorrusia
- Bosnia
- Kosovo
- Macedonia
- Moldavia
- Montenegro
- Rusia
Oceanía
- Fiyi