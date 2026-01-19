En esta noticia

La administración de Donald Trump ha implementado una nueva restricción migratoria que afectará a ciudadanos de 75 naciones consideradas más propensas a utilizar servicios gubernamentales.

Te puede interesar

La peor noticia para los mexicanos que buscan la visa de Estados Unidos: si tienen estas edades tendrán que ir a presencial

Te puede interesar

Ya es oficial: Estados Unidos cobra automáticamente 250 dólares a los mexicanos que quieran ingresar de esta manera en el país

La medida, que comenzó a aplicarse el 21 de enero, representa un endurecimiento significativo de la política migratoria estadounidense hacia países de América Latina y otras regiones.

Donald Trump ha suspendido las visas a estos extranjeros

La pausa en el procesamiento de visas de inmigrantes ha generado controversia en la región. La política busca evitar el ingreso permanente de ciudadanos de ciertas naciones, lo que marca un cambio drástico en las relaciones migratorias hemisféricas.

Cuáles son los países latinoamericanos en la lista negra

Uruguay, Brasil, Colombia y Guatemala fueron incluidos en la lista restrictiva. También aparecen Nicaragua y Cuba, tradicionalmente rivales de Estados Unidos en la región.

La pequeña nación uruguaya había solicitado un programa de exención de visas bajo el mandato de Joe Biden, pero ahora enfrenta esta nueva barrera migratoria.

Donald Trump suspenderá el trámite de visa americana a los ciudadanos de 75 nuevos países.
Donald Trump suspenderá el trámite de visa americana a los ciudadanos de 75 nuevos países.

En contraste, los ciudadanos de países liderados por presidentes que se han aliado con Trump, como Argentina, Paraguay y Ecuador, se salvaron de estas restricciones. El embajador estadounidense en Montevideo, Lou Rinaldi, negó que Uruguay fuera objeto de críticas específicas, aunque el presidente Yamandu Orsi expresó preocupación por la señal que envía esta medida.

Cuál es el alcance de la política de Trump

La política de Trump solo se aplicará a quienes buscan vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, no a turistas o trabajadores temporales.

Último momento .Estados Unidos suspende el trámite de la visa americana para 75 países: Brasil, Colombia y Uruguay quedan bloqueados hasta nuevo aviso

Sin embargo, el impacto simbólico ha generado malestar en varios gobiernos de la región que han condenado recientes intervenciones estadounidenses en asuntos hemisféricos.

Lista completa de países cuya visa americana será suspendida

África

  • Argelia
  • Cabo Verde
  • Camerún
  • Costa de Marfil
  • Egipto
  • Eritrea
  • Etiopía
  • Gambia
  • Ghana
  • Guinea
  • Liberia
  • Libia
  • Marruecos
  • Nigeria
  • República del Congo
  • República Democrática del Congo
  • Ruanda
  • Senegal
  • Sierra Leona
  • Somalia
  • Sudán
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Togo
  • Túnez
  • Uganda

América y el Caribe

  • Antigua y Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belice
  • Brasil
  • Colombia
  • Cuba
  • Dominica
  • Granada
  • Guatemala
  • Haití
  • Jamaica
  • Nicaragua
  • San Cristóbal y Nieves
  • San Vicente y las Granadinas
  • Santa Lucía
  • Uruguay

Asia

  • Afganistán
  • Armenia
  • Azerbaiyán
  • Bangladesh
  • Birmania
  • Bután
  • Camboya
  • Georgia
  • Irak
  • Irán
  • Jordania
  • Kazajistán
  • Kirguistán
  • Kuwait
  • Laos
  • Líbano
  • Mongolia
  • Nepal
  • Pakistán
  • Siria
  • Tailandia
  • Uzbekistán
  • Yemen

Europa

  • Albania
  • Bielorrusia
  • Bosnia
  • Kosovo
  • Macedonia
  • Moldavia
  • Montenegro
  • Rusia

Oceanía

  • Fiyi