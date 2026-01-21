La presidenta dijo confiar en la ratificación del TMEC porque la integración productiva “es difícil de romper” . Las declaraciones de la mañanera de hoy se dan en medio de especulaciones sobre un posible acuerdo comercial entre México y Estados Unidos que dejara fuera a Canadá.

Sin embargo, calificó a las palabras del primer ministro canadiense Mark Carney del día de ayer en Davos como “muy buen discurso; muy a tono con los momentos actuales”. Las palabras de Carney se han leído como una crítica directa a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La presidenta puso el acento en los diferentes mercados con los que el país tiene relación, sugiriendo que no todo el interés debe estar en el TMEC. “Tenemos la firma de la ratificación del tratado comercial con Europa a mediados de este año. Ya se negoció.” El acuerdo está en espera de la aprobación de los respectivos congresos.

“Hay acuerdos con Brasil para fortalecer las alianzas. Vino el primer ministro de Singapur, también hay inversiones de Singapur. Vino el presidente de Francia. Recientemente una licitación volvió a ganar Alstom“, la compañía francesa de ferrocarriles. ”Hay conversaciones con China. (...) Hay conversaciones con todos.”

Además, “viene en febrero una delegación de empresarios de Canadá con interés de inversiones en nuestro país.”

En días pasados Marcelo Ebrard, secretario de Economía señaló que, aunque aún no inician las negociaciones del TMEC oficialmente, se mantienen las conversaciones entre ambas naciones. “El objetivo es que se mantenga el TMEC”, reafirmó la presidenta.

Aunque evitó especular sobre diferentes escenarios, mencionó que “incluso frente a la posibilidad de poner tarifas, de todas maneras el comercio se sigue dando” entre México y Estados Unidos.

“Creemos que el tratado se va a conservar, incluso para conveniencia de Estados Unidos. (...) Quizá con algunos cambios. Evidentemente tenemos y buscamos relación con otras regiones del mundo.”