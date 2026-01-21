Claudia Sheinbaum con las familias de las víctimas del accidente del Tren Oceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el Gobierno no descarta investigar a ninguna persona relacionada con el proyecto del Tren Interoceánico, incluido Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras el descarrilamiento registrado en el tramo de Oaxaca.

La mandataria dejó en claro que no existe protección para nadie y que cualquier señalamiento debe revisarse a partir de las investigaciones formales que ya realizan las autoridades competentes.

Accidente vial del Tren Interoceánico en México Fuente: Secretaría de Marina Secretaría de Marina

No obstante, las autoridades confirmaron que habrá contacto directo y asistencia para los familiares de las víctimas de este accidente vial. Por ello, se sugiere mantenerse al tanto a través de los canales de comunicación.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el accidente del Tren Interoceánico?

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum fue cuestionada sobre la necesidad de abrir una indagatoria específica contra López Beltrán ante las denuncias surgidas después del accidente. En respuesta, afirmó que deben revisarse todos los elementos, ya que hay una carpeta de investigación en curso y no se requiere una denuncia adicional.

Precisó que la participación de López Beltrán en el proyecto fue de carácter honorífico y se limitó a tareas de coordinación y seguimiento de tiempos, mientras que las decisiones técnicas y la ejecución de la obra estuvieron bajo responsabilidad de ingenieros especializados.

Sheinbaum Pardo explicó que, desde que ocurrió el siniestro, las instancias correspondientes evaluaron las posibles causas del descarrilamiento y que cualquier intervención de terceros será analizada conforme a los criterios jurídicos y técnicos que rigen este tipo de procesos.

🚨 Sheinbaum defiende a "Bobby" López Beltrán ante denuncias por descarrilamiento del Tren Interoceánico:



Él sólo tuvo una "supervisión honorífica", dice la presidenta



Y apunta contra los ingenieros: "en todo caso son ellos quienes tendrían una responsabilidad" pic.twitter.com/GBCjwwLjqb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 19, 2026

El Gobierno reiteró su compromiso con una investigación transparente, orientada a deslindar responsabilidades sin motivaciones políticas ni tratos preferenciales.

Detalles de la investigación del Tren Interoceánico

El accidente en esta obra estratégica de conexión interoceánica que atraviesa Oaxaca provocó un intenso debate público y político, así como llamados de legisladores de oposición para profundizar las indagatorias.

Con su pronunciamiento, la presidenta reafirmó que la revisión del caso debe ser rigurosa y técnica, centrada en determinar las causas del descarrilamiento y posibles fallas en la supervisión de la construcción o en la operación de las vías.