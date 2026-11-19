La medida comprende Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria, por lo que los estudiantes de estos niveles no tendrán actividades escolares el viernes 20 de noviembre.

Los estudiantes de Educación Básica de Chihuahua no tendrán clases este viernes 20 de noviembre de 2026. La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que se suspenderán las actividades escolares en todos los centros educativos de Educación Básica del estado.

La medida fue anunciada por la dependencia el 12 de noviembre y responde a la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, además de atender las peticiones de quienes coordinan la logística de los festejos cívicos en los distintos municipios de Chihuahua.

En el resto del país, el viernes 20 de noviembre no constituye un día nacional de suspensión de clases. El calendario escolar federal estableció el descanso oficial por la Revolución Mexicana para el lunes 16 de noviembre.

Atención: qué estudiantes no tendrán clases el viernes 20 de noviembre

La suspensión alcanza a todos los centros educativos de Educación Básica del estado de Chihuahua. La SEyD indicó que la disposición fue comunicada mediante el oficio correspondiente a la estructura educativa de los diferentes niveles.

La medida comprende Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria, por lo que los estudiantes de estos niveles no tendrán actividades escolares el viernes 20 de noviembre.

La decisión también busca facilitar la participación de la comunidad escolar en los desfiles cívico-deportivos organizados con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana y garantizar las condiciones de seguridad y traslado necesarias para estudiantes, personal docente y familias.

La decisión también busca facilitar la participación de la comunidad escolar en los desfiles cívico-deportivos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Habrá desfiles por el aniversario de la Revolución Mexicana

En la ciudad de Chihuahua, el desfile revolucionario se realizará el viernes 20 de noviembre a partir de las 10:00 horas. Según informó la SEyD, el recorrido comenzará en la avenida Venustiano Carranza y la calle Ignacio Allende.

El contingente avanzará hacia la avenida Juárez, continuará rumbo al este y finalizará en la avenida Cristóbal Colón.

La Secretaría señaló que en el desfile participarán contingentes de instituciones educativas, clubes deportivos y de servicio, corporaciones de seguridad pública, protección civil y elementos del Ejército Mexicano.

Qué niveles tendrán el viernes 20 de noviembre sin clases

La suspensión anunciada por la SEyD alcanza a los siguientes niveles de Educación Básica:

Inicial

Preescolar

Primaria

Secundaria

El viernes 20 de noviembre permanecerán suspendidas las actividades escolares en estos niveles en todo el estado de Chihuahua, de acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Educación y Deporte.