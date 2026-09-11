Oficial y autorizado por Educación | Todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán 14 nuevos días sin clases

El regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 ya está en marcha, y con él llega también el calendario oficial de suspensiones que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó para preescolar, primaria y secundaria. Este documento establece con precisión qué días no habrá clases en las escuelas del país, ya sea por sesiones de trabajo docente o por conmemoraciones oficiales.

El ciclo lectivo comenzó el martes 1 de septiembre de 2026 y contempla los días efectivos de clases dispuestos por la dependencia federal. A lo largo de ese periodo, se intercalan distintas fechas de descanso que los padres de familia deben tener presentes para organizar sus actividades.

Estas suspensiones se dividen principalmente en dos categorías:

Las que corresponden a las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE)

Las que se deben a feriados oficiales y fechas conmemorativas.

Días sin clases por Consejo Técnico Escolar

El Consejo Técnico Escolar es el espacio en el que directivos y docentes se reúnen para evaluar avances académicos y definir estrategias pedagógicas. Estas sesiones se realizan una vez al mes, generalmente el último viernes, y generan la suspensión de actividades para los alumnos.

Oficial y confirmado por la SEP | Alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán 16 días sin clases a partir de septiembre. ChatGPT

Las fechas confirmadas por la SEP para este ciclo son: viernes 25 de septiembre, viernes 30 de octubre y viernes 27 de noviembre de 2026, además de viernes 29 de enero, viernes 26 de febrero, viernes 26 de marzo, viernes 28 de mayo y viernes 25 de junio de 2027.

En total, se contemplan ocho sesiones ordinarias de CTE distribuidas a lo largo del ciclo escolar, cada una equivalente a un día sin clases para los estudiantes de educación básica.

Días sin clases por feriados oficiales

A estas fechas se suman los días festivos y conmemorativos establecidos en el calendario. El primero de ellos es el miércoles 16 de septiembre, por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

Le siguen el lunes 16 de noviembre (en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana), el lunes 1 de febrero de 2027 (en conmemoración de la Promulgación de la Constitución) y el lunes 15 de marzo de 2027 (en conmemoración del natalicio de Benito Juárez).

Ya en mayo de 2027, se suman el viernes 1, por el Día del Trabajo, y el miércoles 5, por la Batalla de Puebla. Estas fechas, sumadas a las sesiones de Consejo Técnico Escolar, completan el listado de suspensiones que la SEP confirmó para todo el nivel básico.

Resumen de fechas sin clases