Millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán varias semanas sin actividades escolares antes de retomar sus estudios.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene definidas las fechas del receso de invierno.

De acuerdo con el documento oficial, el viernes 18 de diciembre será el último día de clases antes de las vacaciones de fin de año para los estudiantes de educación básica.

El periodo de descanso comenzará formalmente el lunes 21 de diciembre y se extenderá hasta el martes 5 de enero de 2027.

¿Cuándo vuelven las clases en enero de 2027?

Según el calendario oficial de la SEP, los estudiantes regresarán a las aulas el jueves 7 de enero de 2027.

Esta fecha marca el fin del receso de invierno para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) que se rigen por el calendario de educación básica.

Aunque las vacaciones concluirán el martes 5 de enero, el miércoles 6 también estará marcado como día de suspensión de labores docentes.

Por este motivo, los alumnos no tendrán que presentarse en las escuelas hasta el jueves 7 , cuando se reanudarán las actividades escolares.

El último día de clases será el 18 de diciembre, fecha a partir de la cual las escuelas permanecerán cerradas por las vacaciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo queda el calendario del receso de invierno 2026-2027?

Las fechas establecidas por la Secretaría de Educación Pública permiten identificar los días de descanso y el momento en que se retomarán las actividades. El cronograma queda de la siguiente manera:

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases antes del receso de invierno.

Lunes 21 de diciembre de 2026: comienzo del periodo vacacional.

Del 21 de diciembre al 5 de enero de 2027: receso escolar de invierno.

Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes.

Jueves 7 de enero de 2027: regreso a clases para los estudiantes.

El calendario escolar 2026-2027 contempla 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al SEN. Por lo tanto, madres, padres y tutores pueden consultar estas fechas oficiales para organizar las actividades familiares durante las vacaciones y anticipar el regreso de los estudiantes a las aulas.