Vacuna HPV gratis en todo México para hombrse y mujeres.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reafirmó la importancia del cuidado y la prevención de la salud a través de sus canales oficiales con una campaña simple: “¡Vacunar es amar y proteger! La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, VPH, protege contra 9 tipos del virus y ayuda a prevenir el cáncer cervicouterino. ¡Es gratuita y segura!”.

La campaña gratuita de vacunación del IMSS contra el VPH va desde octubre del 2026 a julio del 2027 y está dirigida a hombres y mujeres e incluye niños y niñas.

Según un comunicado de la Secretaría de Salud publicado en marzo del 2026, indica que “en 2025 la vacunación cambió a un enfoque de género neutral, para incluir a niñas y niños de 11 años”, consolidando la administración del biológico de manera universal.

Campaña de vacunación contra el VPH por el IMSS. IMSS

Cómo acceder a la vacuna

Para saber exactamente en qué establecimiento de salud acudir, la plataforma del Gobierno de México pone a disposición del público el portal interactivo “¿Dónde me vacuno?”, disponible en la dirección web dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al número 079.

Para realizar una búsqueda, el usuario debe interactuar con un formulario digital que solicita seleccionar opciones en cuatro campos específicos:

Tipo de vacuna, por ejemplo, seleccionando VPH

Entidad: eligiendo un estado como Jalisco o Ciudad de México

Municipio: que se habilita tras seleccionar la entidad

Grupo de edad: para definir la población objetivo

Comunicado de Secretaría de Salud del 9 de marzo de 2026

Respecto al panorama epidemiológico en México, el informe sobre la prevalencia del VPH de alto riesgo muestra variaciones importantes según el grupo etario analizado. Entre las mujeres analizadas, las poblaciones presentan los siguientes niveles de riesgo y positividad:

Mujeres sanas de 20 a 34 años : Representan el grupo con mayor prevalencia registrada, alcanzando aproximadamente un 32%.

Mujeres mayores a 65 años : Constituyen el segundo grupo de mayor prevalencia, situándose en un 27%.

Resultados de tamizaje primario (2023/2025) : Las pruebas registraron un porcentaje de positividad global que osciló entre el 11.8% y el 27.25% en las distintas entidades del país.

Mujeres de 55 a 64 años: Presentan una prevalencia menor en comparación con los otros grupos de edad, descendiendo hasta un 16%.

En lo referente a la enfermedad desarrollada, en 2024 se registraron en el país 4,646 defunciones por cáncer de cuello uterino, de las cuales “el 93% ocurrió en mujeres mayores a 35 años”. Esto convierte a esta patología en la segunda causa de muerte por tumores malignos en mujeres de 20 a 59 años, destacando que la prevalencia del cáncer aumenta de forma proporcional a la edad de las pacientes.

Sitio web oficial del Gobierno de México para saber dónde se vacuanan. Captura sitio web del Gobierno de México

Síntomas y consecuencias del VPH

El Virus del Papiloma Humano engloba una amplia diversidad genotípica. Por un lado, “algunos genotipos como 1, 3, 4 y 7 son causantes de verrugas en la piel y otros como 6 y 11 provocan el desarrollo de verrugas en las mucosas” . Dichas manifestaciones son consideradas de carácter benigno y se clasifican dentro de los virus de bajo riesgo oncogénico.

Por otra parte, la complicación más grave deriva de los genotipos catalogados de alto riesgo oncogénico. La literatura oficial destaca que existen 14 genotipos de este tipo, “cuya infección persistente está asociada con el desarrollo de diferentes enfermedades neoplásicas como el cáncer de cuello uterino (CCU), el cáncer de orofaringe (de cabeza y cuello) y el cáncer anogenital (vaginal y vulvar, de pene y de ano)”.

De todas las neoplasias vinculadas a la infección, el cáncer cervicouterino representa aproximadamente el 80% de los casos a nivel global.