Investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un biosensor portátil capaz de detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH) en 30 minutos, sin requerir instalaciones de laboratorio.

Tatiana Fiordelisio lidera este proyecto que busca prevenir el desarrollo anormal de células en el cuello uterino , una condición 100% evitable si se interviene oportunamente.

La iniciativa pretende transformar la detección temprana del VPH, responsable del cáncer cervicouterino, el segundo más frecuente entre las mujeres mexicanas después del de mama, según datos de la Secretaría de Salud. Solamente en 2022, de acuerdo con cifras del Inegi, este padecimiento causó cuatro mil 243 muertes en el país.

Cómo detectar el VPH en 30 minutos

El dispositivo utiliza la técnica de hibridación molecular , similar al PCR, para identificar fragmentos del material genético del virus. La paciente recolecta su muestra con un cepillo parecido a un hisopo, la deposita en un tubo con líquido y, en 30 minutos, el resultado se muestra mediante colores:

un color para las cepas más cancerígenas

otro color para las menos agresivas.

“ El sistema es portátil, económico, fácil de usar , ideal para consultorios pequeños o clínicas rurales, y no requiere equipo costoso o personal médico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere sustituir el papanicoláu por técnicas de detección molecular como el PCR, que identifica al virus antes de que cause daños celulares, pues la citología tradicional sólo localiza lesiones cuando la enfermedad está ya avanzada”, explica la profesora Tatiana Fiordelisio.

Promueven la detección temprana del VPH con test de solo 30 minutos.

Actualmente, el biosensor se encuentra en proceso de validación clínica ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El dispositivo puede detectar 10 genotipos de alto riesgo, incluyendo los tipos 16 y 18 del VPH.

Cómo solicitar una cita para la prueba en la UNAM

“Cuidar la salud está en nuestras manos. No podemos permitir que la vergüenza o prejuicios decidan por nosotras. Hay madres que mueren por esta causa y dejan a sus hijos huérfanos. Si detectas el virus a tiempo, puedes vacunarte, tratarte y no desarrollar cáncer”, señala Fiordelisio.