Uno de los objetivos del POZMVM es facilitar los procesos de autorización y reducir costos indirectos para hacer más viable la construcción de vivienda asequible.

El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) busca coordinar el crecimiento urbano de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, con propuestas enfocadas en vivienda. Sin embargo, algunos de sus planteamientos sobre el aprovechamiento de terrenos baldíos generó cuestionamientos de diferentes sectores, como Morena.

Recientemente, participó del debate sobre la implementación del programa Paulo García, presidente de Morena en la capital, quien rechazó al POZMVM y acusó a la oposición de utilizar el contenido del documento para generar preocupación entre la ciudadanía.

“Cualquier cambio tendría que someterse a una reforma legal ante el Congreso de la Ciudad de México”, asentó.

Sedatu modificará el texto del plan metropolitano del Valle de México ante cuestionamientos sobre el predial y el uso de terrenos baldíos. Fuente: Shutterstock jamesteohart

Ante los cuestionamientos de Morena, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encargada de coordinar el proyecto y su consulta pública, destacó el artículo 16 de la Constitución CDMX, que promueve el aprovechamiento eficiente y equitativo del suelo urbano, particularmente para el desarrollo de vivienda.

No obstante, estas disposiciones no se aplicarían de manera automática, ya que sería necesario emitir una declaratoria específica para cada predio y seguir el procedimiento correspondiente.

Entre los temas que serán revisados se encuentra el aprovechamiento de predios vacíos, subastando estos terrenos y acordando con los propietarios correspondientes.

La propuesta de Sedatu para impulsar la vivienda en Valle de México

José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de Sedatu, reconoció que algunas formulaciones requieren mayor precisión y señaló que el proceso de consulta permite detectar y corregir estos puntos antes de elaborar la versión definitiva.

“La idea de este ejercicio es justamente identificar cuáles son o cómo se puede mejorar este instrumento y que sea mucho más claro, mucho más preciso, más acertado”, explicó.

El funcionario agregó que la dependencia está abierta a recibir propuestas tanto de los gobiernos estatales y municipales como de la ciudadanía, con el propósito de construir una herramienta que facilite la coordinación entre autoridades con distintas competencias.

La propuesta contempla 84 demarcaciones:

16 alcaldías de la Ciudad de México

59 municipios del Estado de México

8 de Hidalgo

1 de Morelos

El POZMVM no contempla medidas que atenten contra la propiedad privada o impliquen el despojo de inmuebles habitados. No se plantean expropiaciones, sino mecanismos para incentivar el aprovechamiento de predios baldíos o subtilizado.

La propuesta de Sedatu para impulsar la vivienda en Valle de México

Uno de los puntos que se encuentran bajo revisión es el aprovechamiento de los predios vacíos o subutilizados. Entre las herramientas mencionadas en el documento aparece el establecimiento de plazos de entre dos y cuatro años para promover el uso habitacional de terrenos e inmuebles abandonados ubicados en zonas prioritarias.

La intención es impulsar su venta o desarrollo mediante esquemas regulados, en lugar de recurrir a la confiscación estatal.

Iracheta Carroll reconoció que la redacción de este apartado no es suficientemente clara y deberá modificarse. También aclaró que el programa plantea herramientas que los gobiernos locales podrían adoptar de acuerdo con sus propias atribuciones y marcos jurídicos.

“La redacción de esa sección en particular no es clara, se tiene que fortalecer”, reconoció al ser cuestionado sobre la posibilidad de una venta forzosa.

La idea sería incentivar que esos inmuebles se utilicen para vivienda mediante esquemas regulados, pero eso no significa, por sí mismo, que el gobierno pueda quitarles sus propiedades a sus dueños. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con el funcionario, antes de llegar a una eventual subasta se buscaría:

Dialogar con los propietarios Facilitar permisos y licencias Generar condiciones para que los proyectos puedan desarrollarse

“Primero, se discute con los propietarios cuando son sujetos a este proceso para que puedan desarrollar y tienen un plazo bastante amplio para hacerlo” , explicó.

En caso de que el propietario no pueda desarrollar el proyecto, el mecanismo contempla la posibilidad de buscar un comprador mediante una subasta pública, con el pago del valor de mercado al dueño.

Sin embargo, esta posibilidad no significa que el POZMVM ordene de forma automática la venta de propiedades. Su aplicación dependería de las decisiones y disposiciones que adopten las autoridades competentes.

Sedatu reconoce que todavía no cuenta con un inventario actualizado de los terrenos baldíos y subutilizados de la zona metropolitana.

En la actualidad, la dependencia utiliza información satelital para identificar predios vacíos, antiguas fábricas, bodegas sin uso y otras áreas abandonadas.

Densificación urbana: no todas las zonas tendrían el mismo tratamiento

La discusión sobre el crecimiento de la ciudad también alcanza a la densificación urbana, particularmente en zonas donde existe infraestructura y servicios que podrían aprovecharse para concentrar un mayor número de viviendas.

La propuesta busca orientar el crecimiento hacia áreas con infraestructura disponible , aunque la posibilidad de incrementar la intensidad de construcción también generó cuestionamientos por el riesgo de transformar barrios sin tomar en cuenta sus características particulares.

Desde Sedatu consideraron que las propuestas no están diseñadas para aplicarse de manera uniforme en toda la metrópoli. Cada intervención, explicaron, debe considerar factores como:

Infraestructura disponible

Servicios básicos

Espacio público

Conectividad, ubicación y características de cada zona

“Esto es caso por caso porque la ciudad es muy diversa, muy diferente y dispar. No todo aplica en todos lados” , puntualizó.

¿Cuándo termina la consulta del POZMVM?

La consulta pública permitirá recopilar observaciones y ajustar los apartados que generaron dudas o controversia antes de definir la versión final del programa.

En la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, el proceso permanecerá abierto hasta el 22 de noviembre, mientras que en Hidalgo concluirá el 24 de octubre.