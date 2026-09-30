La Campaña Nacional de Vacunación en octubre incluirá la aplicación de vacunas a mujeres embarazadas para prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias a sus bebés.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció que el 12 de octubre comenzará una nueva semana de vacunación en México , como parte de las acciones de prevención frente a enfermedades como la influenza y el sarampión.

El funcionario dio a conocer la fecha durante la conferencia de prensa de este martes, donde también presentó un balance de las principales medidas de prevención implementadas por la Secretaría de Salud.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia enfocada en fortalecer la prevención de enfermedades y la detección oportuna de problemas de salud.

El titular de Salud explicó que la estrategia sanitaria del Gobierno federal contempla dos ejes principales: prevenir enfermedades para reducir su incidencia y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de atención médica.

Campaña de vacunación 2026

Kershenobich destacó que el esquema nacional de vacunación es gratuito, universal y está disponible para la población. Según las cifras presentadas por el funcionario, durante los dos primeros años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se administraron 149 millones de dosis de vacunas.

El secretario señaló que el programa contempla la protección de niños, adolescentes y adultos, y aseguró que la cobertura de vacunación infantil alcanza niveles de 90% o más para las enfermedades contempladas en el esquema.

El esquema se desplegará a nivel nacional en los centros de salud públicos y módulos de vacunación. El listado completo de los sitos puede chequearse a través del Localizador Oficial de Vacunación o llamando al 079. El horario de atención puede variar según el lugar.

Durante su exposición también mencionó un incremento en el número de vacunas aplicadas, de 60 millones a 88 millones de dosis en 2026, aunque la información presentada no especificó el periodo exacto utilizado para realizar esa comparación.

Vacuna contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

Entre las acciones anunciadas se encuentra la aplicación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio a mujeres embarazadas.

De acuerdo con el secretario, la medida busca:

Reducir el riesgo de infecciones respiratorias graves en los bebés Prevenir fallecimientos asociados con este tipo de enfermedades

La estrategia también contempla la vacunación contra la influenza, un biológico que, según Kershenobich, ya se produce en México. El funcionario indicó que cada año se administran alrededor de 30 millones de dosis contra esta enfermedad.

Otro de los componentes mencionados fue la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que se aplica a niños de quinto año de primaria como una medida preventiva frente al cáncer cervicouterino.

Salud refuerza las acciones de prevención en las escuelas

Durante la conferencia, el funcionario presentó resultados de las estrategias de prevención implementadas en los planteles educativos.

Según los datos expuestos, se realizaron casi 11 millones de estudios que incluyeron mediciones de peso y talla, revisiones de la vista y evaluaciones relacionadas con la alimentación y la actividad física.

Señaló además que se retiraron los dulces y alimentos considerados comida chatarra de las escuelas, como parte de las acciones orientadas a promover hábitos más saludables entre los estudiantes.

De acuerdo con las cifras presentadas, el consumo de refrescos disminuyó 2.2%, mientras que el consumo de tabaco se redujo 7.1%.