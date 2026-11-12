En México, el Compendio Nacional de Insumos para la Salud contempla el uso de la vacuna neumocócica conjugada de 20 serotipos, PCV20, en pediatría y en adultos de 65 años y más.

América Latina está envejeciendo y sus sistemas de salud necesitan prepararse para acompañar ese cambio. El Latin America Vaccination Scorecard 2025, de Americas Health Foundation (AHF), estima que en 2024 vivían en la región 58.5 millones de personas de 65 años y más, equivalentes al 9% de la población. Para 2050, esta proporción se acercará al 18%. La pregunta es cómo acompañaremos esos años adicionales con salud y autonomía.

Seguir trabajando, viajar, reunirse con amigos y acompañar a la familia son aspiraciones que no desaparecen con la edad. Una hospitalización puede interrumpir esa vida cotidiana y requerir una recuperación difícil para las personas mayores y su entorno. Prevenir enfermedades y complicaciones significa también proteger su independencia.

Las infecciones son parte de ese desafío. La neumonía, la influenza y el COVID-19 pueden tener consecuencias graves en personas mayores y en quienes viven con enfermedades crónicas. La buena noticia es que contamos con vacunas que pueden ayudar a prevenir enfermedades o reducir sus complicaciones. La vacunación frente a COVID-19, influenza, virus sincitial respiratorio, enfermedad neumocócica y herpes zóster debe formar parte de la prevención durante la vida adulta, conforme a las recomendaciones aplicables en cada país.

La región ya ha dado pasos que merecen reconocimiento. Chile y Argentina incluyen protección contra influenza y neumococo para personas mayores en sus calendarios nacionales. Uruguay ofrece vacunación gratuita a lo largo de la vida y recomienda especialmente la vacuna contra influenza y neumococo a mayores de 65 años y población en riesgo. Panamá también ha impulsado acciones de vacunación dirigidas a personas mayores y grupos de riesgo, convirtiéndose en el primer país de la región en incorporar la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para mayores de 60 años.

Hay avances recientes que muestran cómo ampliar esa protección. En México, el Compendio Nacional de Insumos para la Salud contempla el uso de la vacuna neumocócica conjugada de 20 serotipos, PCV20, en pediatría y en adultos de 65 años y más.

En septiembre de 2026, Brasil comenzó a distribuir esta vacuna para personas de 85 años y más en su sistema público de salud.

Son pasos concretos para responder a las necesidades de una población que envejece.

El costo oculto del envejecimiento sin cobertura preventiva

Sin embargo, podemos hacer mucho más. El análisis de AHF, que evaluó ocho países latinoamericanos, identifica la vacunación a lo largo de la vida como una de las principales debilidades regionales. Pocos países han integrado sistemáticamente la protección de adultos, personas mayores y bebés en periodo de gestación a través de mujeres embarazadas, y persisten carencias de presupuestos específicos y datos de cobertura.

Una recomendación necesita recursos, servicios accesibles y seguimiento para convertirse en protección efectiva.

El rol estratégico de la industria y la diplomacia sanitaria

Desde Pfizer, trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y con los países para acercar la innovación a esas necesidades. La iniciativa anunciada por la OPS, el Gobierno de Argentina, Pfizer y Sinergium Biotech para facilitar la producción local y el acceso regional a PCV20 es un ejemplo de cómo la colaboración puede fortalecer el suministro de vacunas en América Latina y el Caribe.

Ese esfuerzo regional se complementa con el diálogo directo con cada país. Durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nuestras conversaciones con líderes gubernamentales y autoridades de salud permitieron abordar el envejecimiento saludable, la vacunación adulta y la sostenibilidad de los sistemas de salud. Llevar estos temas al más alto nivel político es un paso para convertir la prevención en una prioridad compartida.

La tarea ahora es traducir ese diálogo en financiamiento e implementación: definir las poblaciones que necesitan protección, asegurar el suministro y acercar la vacunación a las personas. Gobiernos, organismos multilaterales, profesionales de la salud y sector privado debemos trabajar juntos para llevar las recomendaciones a la práctica.

A las personas mayores les debemos políticas que acompañen sus necesidades y sus planes. Vivir más años debe ofrecer también la posibilidad de conservar la autonomía, participar en la comunidad y compartir tiempo con quienes quieren. Preparar a América Latina para esa realidad requiere decisiones y recursos desde ahora.