Estados Unidos exige pasaporte vigente, visa, pasajes de ida y vuelta, comprobante de alojamiento y solvencia económica.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) establece que los viajeros deben presentar un pasaporte vigente para ingresar al país.

Quienes intenten cruzar la frontera con un documento vencido o que no cumpla con las condiciones exigidas pueden enfrentar restricciones migratorias e incluso la denegación del ingreso.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, no se les puede negar la entrada a su propio país una vez que acreditan su ciudadanía. Sin embargo, desde el 30 de junio de 2022 la CBP no permite que usen un pasaporte vencido para regresar a Estados Unidos. Por eso, la aerolínea puede impedirles abordar el vuelo, y deben acudir a la embajada o consulado más cercano para renovar el documento.

Antes de autorizar el abordaje de un vuelo internacional, las compañías aéreas suelen verificar que los pasajeros cuenten con la documentación necesaria para ingresar al país de destino. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué requisitos debe cumplir el pasaporte para ingresar a Estados Unidos?

El pasaporte es uno de los documentos fundamentales para realizar viajes internacionales. Para evitar inconvenientes durante los controles migratorios, debe reunir las siguientes condiciones:

Estar vigente: por regla general, se solicita que tenga al menos seis meses de validez, aunque existen excepciones según la nacionalidad del viajero.

Estar en buenas condiciones: no debe presentar daños importantes, alteraciones, tachaduras ni páginas desprendidas.

Cumplir con las normas migratorias: debe ajustarse a los requisitos documentales establecidos por las autoridades estadounidenses.

Por su parte, en su artículo Technical Requirements for Passports, la CBP establece expresamente:

Como regla general, el pasaporte debe tener una vigencia de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida de Estados Unidos.

Los países que cuentan con un acuerdo de excepción deben presentar un pasaporte válido durante toda la estadía prevista.

Si la visa estadounidense está en un pasaporte vencido, se pueden presentar ambos documentos, siempre que la visa continúe vigente.

¿Qué puede pasar si intentas viajar con un pasaporte vencido?

Las personas que se presenten para realizar un viaje internacional con un pasaporte caducado pueden enfrentar distintas dificultades:

Denegación del embarque: la aerolínea puede impedir que el pasajero suba al avión si no cuenta con un documento válido para ingresar al destino.

Rechazo en el control migratorio: quienes no cumplan con los requisitos de documentación pueden tener prohibido el ingreso a Estados Unidos.

¿Qué sucede si el pasaporte está dañado?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando un pasaporte presenta daños significativos, su titular debe solicitar la emisión de un nuevo documento antes de viajar.

Sin embargo, las autoridades distinguen entre los deterioros importantes y el desgaste habitual que se produce por el uso. No obstante, no cualquier marca o señal de uso invalida el documento, pero los daños que comprometan su integridad o la lectura de sus datos pueden impedir que sea aceptado durante los controles migratorios.