Una vez que el IRS certifica la deuda, el Departamento de Estado entra en acción y, por regla general, deja de emitir pasaportes a esa persona.

Una deuda grande con el fisco en Estados Unidos puede costar el pasaporte. Por ley, cuando un contribuyente acumula lo que se considera una “deuda tributaria seriamente morosa”, el IRS lo certifica ante el Departamento de Estado, que entonces puede negarle la solicitud de un pasaporte nuevo o la renovación, e incluso revocar el que ya tiene. Para 2026, ese monto es de más de 66,000 dólares.

Cuál es el monto en 2026

El umbral para 2026 es una deuda tributaria federal, impaga y legalmente exigible, que supere los 66,000 dólares. Esa cifra incluye los impuestos adeudados más las multas y los intereses acumulados, y se ajusta todos los años por inflación (en 2025, por ejemplo, era de 64,000 dólares). Es decir, no es un valor fijo: sube cada año.

Qué es una “deuda tributaria seriamente morosa”

La ley no castiga el simple hecho de deber 66,000 dólares, sino de tener una deuda que ya pasó por las instancias de cobro. Para que el IRS pueda certificarla como “seriamente morosa”, además de superar el monto, tiene que darse una de estas condiciones:

Que el IRS haya presentado un aviso de gravamen (Notice of Federal Tax Lien) y ya se hayan agotado o vencido los recursos administrativos para discutirlo; o Que el IRS haya emitido un embargo (levy) para cobrar la deuda.

En otras palabras, se trata de contribuyentes que vienen arrastrando la deuda, que recibieron avisos y que no la resolvieron ni la impugnaron a tiempo. No es alguien que recién se atrasa.

El IRS puede certificar una deuda tributaria seriamente morosa y el Departamento de Estado niega o revoca el pasaporte.

Qué pasa con el pasaporte

Una vez que el IRS certifica la deuda, el Departamento de Estado entra en acción y, por regla general, deja de emitir pasaportes a esa persona. En concreto, puede:

Negar una solicitud de pasaporte nuevo o una renovación.

Revocar un pasaporte que la persona ya tenga (esto el IRS lo evalúa caso por caso y, antes, envía una carta de aviso).

Hay una salvedad para quienes están en el exterior: el Departamento de Estado puede emitirles un pasaporte de validez limitada solo para regresar a Estados Unidos.

El aviso CP508C y el plazo de 90 días

Cuando el IRS certifica la deuda ante el Departamento de Estado, le envía al contribuyente el aviso CP508C a su última dirección conocida. Y hay una ventana para reaccionar: si la persona solicita o renueva el pasaporte, el Departamento de Estado no rechaza el trámite de inmediato, sino que lo mantiene abierto durante 90 días a partir de la carta que le envía.

Ese plazo sirve para resolver la situación, pagar o acordar un plan de pagos; si no se hace nada en esos 90 días, la solicitud se rechaza y se cierra, y hay que iniciar una nueva.