La Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisa los sistemas de medición en los domicilios y mantiene un programa permanente para modernizar los medidores en México.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisa los sistemas de medición en los domicilios y mantiene un programa permanente para modernizar los medidores en México. Esas visitas pueden ser legítimas, pero también las aprovechan personas que se hacen pasar por trabajadores de la empresa para cometer fraudes.

Por eso, antes de permitir el acceso a quien diga venir de la CFE, conviene hacer tres comprobaciones: pedir la identificación, no entregar dinero en efectivo y confirmar la visita o cualquier aviso en el número de atención 071.

Cómo identificar a un trabajador de la CFE

La primera comprobación se hace antes de abrir la puerta. Según la CFE, su personal debe portar en todo momento uniforme y credencial oficial con fotografía vigente. El usuario puede pedirla e incluso fotografiarla como respaldo.

Que alguien llegue a revisar o cambiar el medidor no significa que sea una estafa. En un boletín de enero de 2026, la CFE informó que realiza revisiones de campo recurrentes y que la mayoría de los medidores en los hogares ya son digitales. También señaló que las sustituciones responden a criterios técnicos, como la vida útil del equipo, y no generan costos adicionales para los usuarios.

Cómo verificar la visita y qué señales deben generar sospecha

Antes de permitir el acceso o de pagar algo, la CFE recomienda llamar al 071 con el número de servicio y una fotografía del medidor o del documento recibido.

En noviembre de 2025, la empresa alertó sobre una modalidad de fraude: personas uniformadas que dicen ir a cambiar el medidor en un “operativo especial”, señalan irregularidades y piden dinero en efectivo para evitar una multa. También se dejan avisos apócrifos con 12 horas para pagar entre 5,000 y 20,000 pesos, junto con un teléfono falso. Los pagos a la CFE solo se hacen en centros autorizados o por sus canales institucionales.

Antes de abrir, hay que comprobar tres cosas: que la persona porte uniforme y credencial, que exista un motivo verificable y que no pida dinero. Shutterstock

Qué revisar antes de dejar entrar a alguien

Antes de abrir, hay que comprobar tres cosas: que la persona porte uniforme y credencial, que exista un motivo verificable y que no pida dinero. No se trata de rechazar toda visita, sino de confirmar que quien llega pertenece a la CFE. La empresa recomienda no pagar en efectivo a ninguna persona que se presente en el domicilio.