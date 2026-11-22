La edad del titular al emitirse el último pasaporte determina si puede renovarlo por correo.

Los adultos cuyo último pasaporte estadounidense fue emitido antes de cumplir 16 años no reúnen los requisitos para renovarlo por correo. En esos casos, el Departamento de Estado exige presentar una solicitud presencial mediante el Formulario DS-11.

Así lo establece la guía oficial para solicitar el pasaporte de adulto. Haber alcanzado la mayoría de edad después de obtener el documento no modifica esa condición, para determinar si corresponde la renovación por correo, importa la edad que tenía el titular cuando se emitió.

Por qué no pueden renovarlo por correo

La guía de renovación por correo establece que el pasaporte debe haber sido emitido cuando su titular tenía 16 años o más, con una validez de diez años. Quienes recibieron su último documento antes de esa edad deben utilizar el procedimiento presencial.

Por ejemplo, una persona que obtuvo su pasaporte a los 15 años y ahora tiene 20 sigue sin cumplir ese requisito. Su edad actual no cambia las condiciones bajo las cuales se expidió el documento anterior.

Además, la renovación por correo exige cumplir otras condiciones. Entre ellas, poder entregar el pasaporte más reciente, que haya sido emitido dentro de los últimos 15 años y que nunca haya sido reportado como perdido o robado.

El documento tampoco debe presentar daños que excedan el desgaste normal. Si hubo un cambio de nombre, corresponde acreditarlo con documentación admitida, como un certificado de matrimonio, una sentencia de divorcio o una orden judicial.

Cómo solicitar el nuevo pasaporte y qué documentos presentar

Para el trámite presencial, el Departamento de Estado indica completar e imprimir el Formulario DS-11, pero dejar la firma pendiente hasta que lo solicite el agente autorizado.

Quienes recibieron su último pasaporte antes de los 16 años deben solicitar el nuevo en persona. Fuente: Shutterstock Shutterstock

También deben presentarse pruebas de ciudadanía estadounidense, una identificación física con fotografía y las fotocopias correspondientes. La solicitud requiere, además, una fotografía que cumpla las especificaciones oficiales.

Dentro de Estados Unidos, la documentación se entrega en un centro autorizado de recepción de solicitudes. Antes de concurrir, conviene consultar si exige una cita. Quienes se encuentren en el extranjero deben contactar a la embajada o al consulado estadounidense más cercano.