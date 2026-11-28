Claudia Sheinbaum envió a Diputados una reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para agilizar adopciones, garantizar divorcio unilateral y frenar violencia vicaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó de manera oficial en la Mañanera del Pueblo la iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares bajo el eje Justicia Familiar: protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres , cuyo documento ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. El proyecto plantea modificaciones estructurales en materia de divorcio, pensión alimenticia, adopción, violencia vicaria y derechos de la niñez para destrabar el rezago en los tribunales del país.

Un día antes del anuncio formal, la mandataria enmarcó esta estrategia dentro de su agenda de igualdad sustantiva y combate a la violencia de género: “Cuando entramos al Gobierno presentamos hace poco más de dos años una serie de iniciativas de reforma constitucional y reformas legales para fortalecer el combate, la lucha en contra de la violencia contra las mujeres. Una de ellas fue elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia”, señaló en su conferencia matutina.

La reforma familiar responde a la saturación de los tribunales en México, donde 4 de cada 10 expedientes ingresados en 2024 correspondieron a juicios en materia familiar. Gabriel Monroy/Presidencia

Asimismo, Claudia Sheinbaum subrayó la necesidad de impulsar una transformación social profunda para acompañar los cambios legales: “En el caso de la seguridad y la erradicación de la violencia contra las mujeres son dos columnas: la primera es la atención a las causas y la otra es la cero impunidad. Cero impunidad al abuso sexual, cero impunidad a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y particularmente cero impunidad al feminicidio. Y el compromiso de los hombres por la transformación para alcanzar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias. Es un cambio cultural erradicar el machismo desde la educación, la formación, la concientización de los hombres y de las mujeres”, agregó.

Para acelerar las adopciones, la iniciativa fija audiencias de abandono en 25 días, reduce la idoneidad a 45 días y establece la adopción plena irrevocable en todo México. Fuente: Gobierno de México

Los cinco nudos que la reforma busca resolver

Durante la presentación, el coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que la materia familiar concentra la mayor carga judicial en México, con 905,504 asuntos ingresados en 2024, lo que equivale a que 4 de cada 10 expedientes en los juzgados corresponden a este rubro.

Para atender esta saturación, la Consejería Jurídica identificó cinco problemáticas estructurales (“nudos”) que frenan el acceso efectivo a la justicia:

Infancia en centros de asistencia: juicios prolongados mantienen a niñas y niños institucionalizados y sin familia. Divorcio como rehén: la parte que controla el patrimonio alarga el proceso judicial para imponer sus condiciones. La pensión evadida: los jueces carecen de acceso directo a los ingresos reales de quienes deben pagar alimentos. Violencia vicaria: el uso de los hijos y de litigios sucesivos como instrumento para dañar a la madre. Niñas y niños sin voz: resoluciones judiciales que afectan a menores sin garantizar su derecho a ser escuchados.

Eje 1: Infancia en centros de asistencia y adopción ágil

Actualmente, entre 25 mil y 35 mil niñas, niños y adolescentes viven en centros de asistencia social en México, y 7 de cada 10 esperan una resolución para poder ser adoptados. El diagnóstico oficial señala que los juicios largos y burocráticos —incluso en casos de menores abandonados que nadie reclama—, sumados a reglas fragmentadas entre estados y la falta de vías de entrega segura, prolongan innecesariamente su institucionalización.

Para garantizar que las infancias se reintegren pronto a un entorno familiar, la reforma establece tres mecanismos específicos con plazos acotados:

Juicio especial por abandono : fija una audiencia en un plazo de 25 días frente a los años de espera actuales, con presencia de la Procuraduría desde el inicio, búsqueda de familia o red extendida y audiencia única cuando no exista oposición.

Simplificación de la adopción : concentra el proceso en una audiencia única de escucha, pruebas y resolución; elimina la revisión de oficio en segunda instancia; reduce el trámite de idoneidad de 90 a 45 días y establece la adopción plena irrevocable en todo el país.

Entrega voluntaria y segura: elimina sanciones o penas para quien entregue a un menor en condiciones seguras, resuelve la patria potestad en 10 días con presencia permanente de un juez y la Procuraduría, y deja a salvo los derechos de terceros.

Eje 2: Divorcio unilateral y garantía de alimentos

De acuerdo con estadísticas del INEGI correspondientes a 2025, 2 de cada 3 divorcios en el país no ocurrieron por mutuo consentimiento, 6 de cada 10 derivaron en litigios por desacuerdos sobre bienes o hijos, y el 43% involucraron a menores de edad. Cuando no hay acuerdo, la parte con mayor control económico suele dilatar el juicio para presionar patrimonialmente, mientras que el ocultamiento de ingresos o la informalidad laboral dificultan fijar pensiones justas.

La propuesta simplifica la disolución del vínculo matrimonial y el acceso a alimentos —en beneficio principalmente de las mujeres— permitiendo que el juez decrete el divorcio y dicte medidas provisionales desde la primera audiencia:

Separación del litigio patrimonial: los bienes se resuelven por cuerda separada, aplicando medidas cautelares para conservar el patrimonio.

Protección inmediata a los hijos : se garantiza desde el inicio del proceso la vivienda, la custodia y el régimen de convivencias.

Pensión alimenticia provisional : se fija de manera automática para hijas e hijos al admitirse la demanda de divorcio.

Cálculo sobre ingresos reales : el juez podrá consultar directamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a las instituciones bancarias para verificar la capacidad económica del deudor.

Juzgado cercano: quien reclama los alimentos tendrá la facultad de elegir el juzgado correspondiente a su propio domicilio.

Eje 3: Combate frontal a la violencia vicaria

Aunque la violencia vicaria está prohibida en la legislación mexicana desde 2024, los juzgadores carecen de herramientas procesales eficaces para frenarla en la práctica. Esta forma de agresión se manifiesta principalmente durante divorcios y juicios de custodia mediante la sustracción de menores, el uso de la guarda y custodia como castigo o la promoción de demandas en cadena para desgastar a la madre.

Para evitar que hijas e hijos sean instrumentalizados para dañar a las mujeres, la iniciativa incorpora salvaguardas inmediatas en el procedimiento familiar:

Protección en 24 horas : obliga a dictar medidas urgentes en un máximo de un día para suspender convivencias y restituir a los hijos ante indicios de riesgo.

Sin mediación ni conciliación : prohíbe someter a la víctima a mecanismos alternativos con la persona agresora para evitar la revictimización.

Escucha segura : garantiza que niñas y niños declaren sin la presencia del agresor y acompañados por un representante propio.

Valoración integral de pruebas : instruye a los jueces a analizar de manera conjunta las constancias provenientes de juicios penales, familiares y administrativos.

Freno a demandas en cadena: establece mecanismos para detener litigios múltiples utilizados como estrategia de hostigamiento judicial contra la madre.

Con la reforma al divorcio, el juez podrá disolver el vínculo en una sola audiencia, fijar pensión provisional de inmediato y consultar al SAT y bancos para calcular ingresos reales Fuente: EFE | Presidencia de México Presidencia de México

Eje 4: Protección y voz especializada para niñas, niños y adolescentes

En los procedimientos familiares persisten barreras institucionales que impiden la participación efectiva de las infancias y adolescencias en las controversias que definen su futuro. Con frecuencia, las resoluciones judiciales se toman sin escuchar directamente su postura o sustituyendo su testimonio únicamente por evaluaciones técnicas.

El cuarto eje de la reforma coloca el interés superior de la niñez en el centro del proceso mediante nuevas garantías de representación y celeridad:

Participación directa : reconoce su derecho a opinar en todas las decisiones que les afecten de acuerdo con su edad y madurez, precisando que los peritajes no sustituyen su voz.

Notificación en 5 días : reduce de 10 a 5 días el plazo legal para notificar en los juicios que involucren sus derechos.

Defensa especializada : ordena que la Procuraduría de Protección los represente de oficio y designe un representante especial cuando exista conflicto de intereses.

Nulidad del matrimonio infantil: establece expresamente la nulidad de estas uniones mediante un juicio expedito, dejando a salvo los derechos patrimoniales, alimentarios y sucesorios de los menores.

Presentamos la propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para facilitar la justicia a las mujeres y a la infancia. https://t.co/O3DNFD6qSo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 26, 2026

Justicia Inmediata: aplicación sin prórrogas tras su publicación

A diferencia de otras reformas procesales que requieren largos periodos de transición tecnológica e infraestructura, la Consejería Jurídica estipuló que a estas disposiciones no les aplicará ninguna prórroga. De aprobarse en el Congreso de la Unión, las autoridades administrativas y judiciales de todo el país deberán implementarlas de manera obligatoria desde el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El esquema transitorio distingue claramente entre las medidas de aplicación instantánea y aquellas que mantendrán su despliegue progresivo:

Aplican desde su publicación : adopción ágil e irrevocable, entrega voluntaria y juicio por abandono; divorcio unilateral; pensión alimenticia calculada con ingresos reales; medidas contra la violencia vicaria y órdenes de protección; y escucha y defensa especializada de niñas y niños.

Se implementan gradualmente: oralidad completa en materia civil y mercantil, expediente y juicio en línea, salas de escucha videograbada, sistema nacional de información judicial y reorganización y capacitación de juzgados.

Con el envío de esta iniciativa a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal busca destrabar cerca de un millón de expedientes familiares anuales y eliminar los vacíos procesales que hoy permiten dilatar pensiones, institucionalizar infancias o utilizar los tribunales como vía de violencia contra las mujeres.

Una vez turnada a comisiones, la propuesta deberá ser dictaminada por los legisladores para su eventual aprobación y entrada en vigor inmediata en todo el territorio nacional.