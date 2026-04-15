La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que favorece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), permitiéndole negar el pago de ciertas prestaciones a médicos que prestan servicios en sus hospitales. La resolución ya comenzó a tener efectos concretos en trabajadores. El caso generó controversia dado a que redefine el alcance de los derechos laborales dentro del sistema de salud pública. Además, abre la puerta a nuevas interpretaciones legales que podrían afectar a más profesionales en el futuro. La resolución establece que no todos los médicos que trabajan en el IMSS tienen derecho a prestaciones laborales completas, sino que esto depende del tipo de contratación bajo el que prestan sus servicios. La Corte determinó que los profesionales contratados por honorarios o bajo esquemas eventuales no mantienen una relación laboral formal. Por lo tanto, el instituto no está obligado a otorgarles beneficios adicionales. El criterio jurídico se basa en la naturaleza del vínculo contractual: si no existe subordinación laboral reconocida, no se generan derechos equivalentes a los de un trabajador de base. Este punto marca un precedente clave que podría replicarse en otros casos dentro del sistema público de salud. El fallo habilita al IMSS a rechazar el pago de prestaciones asociadas a una relación laboral formal. Esto incluye compensaciones económicas y otros beneficios vinculados al empleo estable. La medida afecta principalmente a médicos que, aunque cumplen funciones permanentes, no están contratados bajo un esquema tradicional. Esta situación deja a muchos profesionales fuera de coberturas laborales completas. En términos prácticos, estos trabajadores podrían no recibir pagos adicionales ni acceder a ciertos derechos que sí tienen los empleados de base. La decisión también expone una diferencia estructural dentro del sistema, donde conviven distintos tipos de contratación con niveles desiguales de protección. El fallo ya impacta en médicos con derechos laborales limitados, generando incertidumbre sobre su estabilidad y condiciones en el sector público. Bajo este contexto, especialistas advierten que podría impulsar contratos más flexibles reduciendo costos, pero también desgastando la protección laboral. Además, no se descartan nuevos litigios de profesionales que busquen el reconocimiento de sus derechos. Frente a este escenario, la decisión de la Suprema Corte no solo tiene efectos inmediatos, sino que redefine el panorama laboral en el sistema de salud mexicano.