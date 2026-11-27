La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar y reformar la Ley General de Salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, así como expedir la nueva Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

El documento fue remitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) el 25 de noviembre de 2026, mediante el oficio SG/UE/230/1731/26, dirigido a Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó la recepción y adelantó que se le dará trámite legislativo.

Con esta propuesta se buscaría dar sustento legal permanente al organismo encargado de brindar atención médica y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social. IMSS

Lo que propone la iniciativa de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con el documento enviado por Gobernación, la propuesta presidencial contempla cambios a la Ley General de Salud mediante reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones. Además, plantea expedir un nuevo ordenamiento denominado Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.

El oficio firmado por Juan Ramiro Robledo Ruiz, titular de la Unidad de Enlace de la Segob, señala que se acompaña el documento con firma autógrafa de la presidenta.

En la carta de recibo se indica que la iniciativa se somete a consideración del Congreso de la Unión: “la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se expide la Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar”.

La dependencia también informó que anexó una copia del oficio 113.CJEF.CALEN.21500.2026, firmado por el consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Esteban Martínez Mejía, así como un dictamen de impacto presupuestario.

El proyecto establecería que, si un estado adherido incumple con su aportación financiera, la Federación podría descontar el adeudo directo de sus participaciones. Fuente: RicardoMonrealA

Ricardo Monreal confirma recepción de la iniciativa

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, informó sobre la llegada de la propuesta presidencial a través de una publicación en redes sociales, en la que confirmó que la Cámara de Diputados recibió el proyecto enviado por Sheinbaum.

“La Cámara de Diputados recibió de la Presidenta Claudia Sheinbaum la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y expide la Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar”, escribió el legislador.

Monreal también adelantó que el proyecto comenzaría su trámite en la Cámara baja y aseguró que será revisado mediante el diálogo y el análisis legislativo. “Le daremos trámite en este momento. Con diálogo, análisis y responsabilidad, seguiremos haciendo del trabajo legislativo una herramienta al servicio de México”, expresó.

La recepción del documento representa el inicio de su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Los alcances específicos de las modificaciones y el contenido de la nueva ley deberán revisarse a partir del texto íntegro de la iniciativa.

La reforma también fijaría una transición mínima de 10 años para las entidades que decidan salir del modelo y prohibiría contratar servicios médicos por separado. Magnific

Puntos claves de la propuesta de Claudia Sheinbaum: esto podría pasar si se aprueba

El proyecto busca reformar la Ley General de Salud y expedir la nueva Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar para dotar al organismo de un marco legal propio sustituyendo así el decreto de creación de agosto de 2022.