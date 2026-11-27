La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, así como expedir la nueva Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).
El documento fue remitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) el 25 de noviembre de 2026, mediante el oficio SG/UE/230/1731/26, dirigido a Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó la recepción y adelantó que se le dará trámite legislativo.
Lo que propone la iniciativa de Claudia Sheinbaum
De acuerdo con el documento enviado por Gobernación, la propuesta presidencial contempla cambios a la Ley General de Salud mediante reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones. Además, plantea expedir un nuevo ordenamiento denominado Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.
El oficio firmado por Juan Ramiro Robledo Ruiz, titular de la Unidad de Enlace de la Segob, señala que se acompaña el documento con firma autógrafa de la presidenta.
En la carta de recibo se indica que la iniciativa se somete a consideración del Congreso de la Unión: “la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se expide la Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar”.
La dependencia también informó que anexó una copia del oficio 113.CJEF.CALEN.21500.2026, firmado por el consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Esteban Martínez Mejía, así como un dictamen de impacto presupuestario.
Ricardo Monreal confirma recepción de la iniciativa
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, informó sobre la llegada de la propuesta presidencial a través de una publicación en redes sociales, en la que confirmó que la Cámara de Diputados recibió el proyecto enviado por Sheinbaum.
“La Cámara de Diputados recibió de la Presidenta Claudia Sheinbaum la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y expide la Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar”, escribió el legislador.
Monreal también adelantó que el proyecto comenzaría su trámite en la Cámara baja y aseguró que será revisado mediante el diálogo y el análisis legislativo. “Le daremos trámite en este momento. Con diálogo, análisis y responsabilidad, seguiremos haciendo del trabajo legislativo una herramienta al servicio de México”, expresó.
La recepción del documento representa el inicio de su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Los alcances específicos de las modificaciones y el contenido de la nueva ley deberán revisarse a partir del texto íntegro de la iniciativa.
Puntos claves de la propuesta de Claudia Sheinbaum: esto podría pasar si se aprueba
El proyecto busca reformar la Ley General de Salud y expedir la nueva Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar para dotar al organismo de un marco legal propio sustituyendo así el decreto de creación de agosto de 2022.
- Atención médica gratuita: El IMSS-Bienestar quedaría formalmente a cargo de brindar servicios públicos de salud, medicamentos e insumos gratuitos a las personas sin seguridad social, conforme a los convenios firmados y sin afectar los servicios de otras instituciones públicas o privadas.
- Nuevas definiciones legales: Se incorporarían en la ley los conceptos de Aportación Estatal, Enfermedades de alto costo, Entidades Federativas con Servicios Federalizados y No Federalizados, Prestación gratuita de servicios e insumos, y Sistema de Salud para el Bienestar.
- División de funciones: La Secretaría de Salud conduciría la política nacional en la materia, mientras que el IMSS-Bienestar operaría directamente la prestación gratuita de los servicios en los estados federalizados.
- Modelo de operación: El organismo funcionaría bajo el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, vinculando la atención médica con la acción comunitaria.
- Nuevo órgano rector: Se crearía el Consejo General de Coordinación de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, el cual sería presidido por la persona titular del Ejecutivo Federal.
- Trámites más ágiles para especialistas: Se simplificarían los requisitos para expedir la cédula profesional de médico especialista.
- Ordenamiento presupuestal: Se regularía el flujo de recursos financieros diferenciando entre las entidades con servicios federalizados y las no federalizados.