El 13 de noviembre del pasado año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, SCJN, adoptó una resolución de gran relevancia para numerosos trabajadores jubilados del IMSS, estableciendo las bases para la eventual restitución de recursos de sus cuentas individuales.

En esta ocasión, el Pleno de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción en un asunto fundamental, abriendo la puerta a la resolución de una demanda histórica relacionada con sus ahorros.

La Nueva Corte emitió su veredicto, el cual fue avalado por una mayoría de siete votos de los Ministros. Este fallo se enfoca en los recursos acumulados correspondientes a los conceptos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del régimen anterior.

Esta acción legal tiene como objetivo establecer de manera concluyente si, de acuerdo a sus regímenes de jubilación, estos trabajadores tienen el derecho a la devolución de dichos fondos.

¿Qué implica la Facultad de Atracción 677/2025? CarlosR. Montes de Oca

“La SCJN ejerce la facultad de atracción en la solicitud 677/2025”, indica la SCJN.

Beneficiarios del IMSS

El alcance de la nueva decisión del Máximo Tribunal mexicano

La decisión de la SCJN representa un avance procesal significativo, aunque no implica una sentencia definitiva que ordene la devolución inmediata de los fondos. La Corte, al ejercer la Facultad de Atracción 677/2025, agrupa un conjunto de juicios de amparo que presentaban criterios divergentes entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Esta acción de la Corte resulta altamente beneficiosa para los jubilados, ya que asegura que el Máximo Tribunal sea el encargado de emitir una única interpretación. De esta forma, se evitará la dispersión de criterios legales, asegurando así la certeza jurídica a nivel nacional en lo que respecta a este delicado asunto de pensiones del IMSS.

¿Qué abarca y qué efectos tiene la Facultad de Atracción 677/2025?

La Facultad de Atracción 677/2025 fue presentada ante el Pleno con el propósito de abordar la cuestión fundamental que afecta a numerosos pensionados:

Esta iniciativa busca ofrecer soluciones efectivas a las inquietudes planteadas por los beneficiarios de un sistema de pensiones que atraviesa dificultades.

Además, se pretende establecer un diálogo constructivo entre las partes interesadas, con el fin de encontrar alternativas viables y sostenibles para los afectados.

Ministros: Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra. SCJN

Una vez que la SCJN emita su sentencia de fondo, esta resolución se convertirá en una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. Si el fallo final es positivo, tal como lo sugiere el título, el IMSS estaría obligado a acatar la orden y proceder a la devolución de los recursos a la cuenta individual del beneficiario jubilado.

Este ejercicio implica que la SCJN tomó para sí la resolución de casos como los Amparos Directos 470/2024 y 835/2024 de los Tribunales del Cuarto Circuito.

Así lo confirmó el Secretario General de Acuerdos al anunciar que la solicitud fue aprobada por “Mayoría de siete votos, señor Ministro Presidente” durante la sesión del 13 de noviembre.