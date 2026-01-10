La medida, que fue oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre de este año, tiene como finalidad garantizar la construcción y operación de obras complementarias del Tren Maya, particularmente en el Tramo 4, que enlaza Izamal con Cancún.

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la expropiación de hectáreas del ejido Yaxché, ubicado en el municipio de Dzitás, Yucatán, como decisión clave para el impulso del sureste mexicano.

El funcionamiento en 2026 contempla horarios coordinados con vuelos, venta de boletos centralizada y orientación permanente al pasajero, reforzando la idea de un sistema intermodal moderno y accesible. Gobierno de México

Conoce los detalles de la medida que tomó el Gobierno y el impacto que tomará en el servicio del transporte público, particularmente del Tren Maya.

Claudia Sheinbaum decreta expropiación de tierras para el Tren Maya y habrá indemnización para todos estos mexicanos (foto: archivo).

¿Cuáles son las circunstancias para la expropiación de un terreno?

La expropiación de los terrenos expropiados, que han sido clasificados como tierras de temporal de uso común, será gestionada por la empresa estatal Tren Maya, S.A. de C.V. En concepto de compensación, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) ha establecido una indemnización de 7,363.72 pesos, cifra que refleja el valor comercial actual de la superficie afectada.

La decisión se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 27 y 89 de la Constitución, así como en la Ley Agraria, al considerarse una acción de utilidad pública.

¿Cuáles son las razones de la expropiación de tierras de Claudia Sheinbaum?

La expropiación es un componente esencial de la estrategia conocida como “Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, que se encuentra integrada al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Este programa tiene como finalidad el fortalecimiento de la Economía Moral y el Trabajo mediante la modernización de la infraestructura de transporte, con el propósito de optimizar la movilidad de personas y mercancías.

Transporte nacional en México

Este enfoque busca, en última instancia, contribuir al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida de la población, garantizando un sistema de transporte más eficiente y accesible.

Fortalecimiento de la economía local.

Mejora en la calidad del transporte público.

Impulso a la inversión en infraestructura.

El Tren Maya se establece como un proyecto clave para impulsar el desarrollo regional en el sureste de México.

El decreto también menciona una reorganización administrativa del proyecto, que implica la extinción de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y la transferencia de sus derechos y obligaciones a Tren Maya, S.A. de C.V., ahora bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este ajuste tiene como objetivo concentrar la gestión de más de 3,000 kilómetros de vías férreas proyectadas y optimizar la administración integral del sistema.

Este cambio administrativo es fundamental para garantizar una mayor eficiencia en la ejecución del proyecto, asegurando que los recursos sean utilizados de manera óptima y que se cumplan los plazos establecidos. La intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional se considera crucial para el éxito de esta iniciativa.

Reorganización administrativa del proyecto.

Extinción de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. .

. Transferencia de derechos a Tren Maya, S.A. de C.V. .

. Coordinación bajo la Secretaría de la Defensa Nacional .

. Concentración de gestión de vías férreas.

Optimización de la administración del sistema.

S.A.