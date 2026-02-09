México había cerrado para el 2024 con cifras récord en el comercio de reactores nucleares, calderas y maquinaria, un sector estratégico que alcanzó un intercambio total de US$214,946 millones, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno de México en Data México y la Secretaría de Economía. El dinamismo de este rubro posicionó al país como un actor clave en las cadenas globales de valor, con exportaciones por US$105,849 millones e importaciones por US$109,098 millones, reflejando la alta De acuerdo con Data México, “en 2024, el intercambio comercial total de Reactores Nucleares, Calderas, Maquinaria, Etc fue de US$214,946M”, una cifra que confirma el peso de este sector dentro de la economía nacional. Tan solo Estados Unidos concentró el mayor destino de exportaciones mexicanas con “US$93,673M”, seguido de Canadá, Corea del Sur y Brasil, lo que refuerza la posición de México frente a las principales potencias industriales. A nivel estatal, el liderazgo exportador se concentra en el norte del país. Según las cifras oficiales, “las entidades federativas con más exportaciones fueron Chihuahua (US$30,152M), Nuevo León (US$19,448M) y Ciudad de México (US$10,713M)”. En importaciones, la capital del país ocupa la primera posición. Data México detalla que “las entidades federativas con más importaciones en 2024 fueron Ciudad de México (US$26,429M) y Chihuahua (US$22,786M)”, lo que refleja su papel logístico e industrial. Aterrizados en el 2026 y observando el panorama global, México se encuentra entre dos potencias. “Los principales orígenes comerciales fueron Estados Unidos (US$34,863M) y China (US$25,198M)”, según las estadísticas oficiales. A nivel mundial, el dominio es evidente: “China fue el principal exportador con US$640,587M, seguido de Estados Unidos”. No obstante, el crecimiento de México en este sector estratégico comienza a equilibrar la balanza y a consolidar su peso geoeconómico.