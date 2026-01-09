La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado un nuevo aumento anual en el salario mínimo. Asimismo, ha reiterado su apoyo a la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales, un cambio que ya cuenta con una fecha definida en Jalisco.

En el marco del foro Futuro laboral local y nacional: Acciones y retos laborales con autoridades, el secretario del Trabajo de Jalisco, Ricardo Barbosa Ascencio, anticipó que el Congreso está preparando una serie de reformas que afectarán directamente a la fuerza laboral. Conoce los detalles de esta iniciativa y recibe el dinero correspondiente.

Claudia Sheinbaum anunció la implementación de la jornada laboral de 40 horas. Asimismo, informó que se llevará a cabo un incremento en el salario mínimo para todos los trabajadores en México.

¿En qué contextos se aplican las 40 horas laborales?

Desde el Gobierno informaron que la reducción de la jornada de 48 a 40 horas entrará en vigor en el estado el 1 de mayo de 2026. Este calendario busca proporcionar un plazo adecuado a empresas, sindicatos y autoridades para llevar a cabo la implementación del cambio de manera ordenada.

Ante este cambio en el sistema laboral, Claudia Sheinbaum expresó: “La reducción de la jornada laboral debe llevarse a cabo mediante diálogo y consenso entre todos los sectores”.

¿Cuándo se espera un aumento del salario mínimo?

Según Barbosa, se proyecta alcanzar los 500 pesos diarios para el año 2030, mediante incrementos anuales de entre 10% y 12%. Este objetivo se traduce en un ingreso que permita cubrir 2.5 canastas básicas, un indicador que se utiliza para evaluar el bienestar real de los trabajadores.

No obstante, el funcionario enfatizó que cualquier ajuste deberá contar con la aprobación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), la cual está compuesta por representantes del sector empresarial, obrero y del gobierno.

El salario mínimo actual se establece en 278.80 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte asciende a 419.88 pesos diarios.