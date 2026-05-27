Durante el cierre de mercados de este miércoles, 27 de mayo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.35, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.25% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.4 pesos y un mínimo de 17.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.21%, pero en el último año acumuló una variación de -8.16%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días la cotización fue volátil, con igual número de alzas y bajas y sin estabilidad; aun así, cerró con dos avances consecutivos, dejando sesgo final alcista y balance neutro.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 4.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.60%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento durante los últimos dos días consecutivos. Este comportamiento sugiere que la demanda de la moneda ha crecido, lo que puede estar relacionado con factores económicos favorables.

La tendencia parece indicar un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para ver si esta tendencia se sostiene a largo plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.