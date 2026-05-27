Las más de 1,500 sucursales de Oxxo en la Ciudad de México (CDMX) funcionarán como puntos de resguardo temporal para mujeres, niñas y adolescentes que enfrenten situaciones de violencia o peligro. Esto será posible gracias al convenio firmado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la cadena comercial, mediante el programa “Espacios Seguros”.

El acuerdo contempla que cualquier mujer que solicite ayuda dentro de una tienda recibirá atención inmediata y acompañamiento por parte del personal, mientras se da aviso a la Policía capitalina para canalizar el caso.

El cambio que tendrán las tiendas OXXO. Fuente: archivo.

A continuación, los detalles de la estrategia nacional OXXOs Seguros.

¿En qué consiste el programa “Espacios Seguros” de Oxxo?

La iniciativa transforma las tiendas de conveniencia en refugios temporales para víctimas de violencia. Cuando una mujer ingresa buscando protección, los empleados activan el protocolo correspondiente, notifican a las autoridades y permanecen con ella hasta la llegada de apoyo institucional.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que esta acción forma parte de la estrategia impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para fortalecer la atención integral y combatir la violencia de género en la capital.

“Las tiendas Oxxo distribuidas en toda la ciudad se convertirán en espacios de protección para cualquier mujer, adolescente o niña que se encuentre en riesgo o sea víctima de violencia” , señaló.

Por su parte, Alejandro Arellano, gerente regional de Operaciones de Oxxo México, afirmó que la presencia de la empresa cobra relevancia en momentos críticos para la comunidad. “El verdadero impacto de estar presentes en miles de colonias se demuestra cuando más se necesita”, expresó.

Añadió que el programa reafirma el compromiso de la compañía de actuar como un “buen vecino” y contribuir a la construcción de entornos más seguros y solidarios para las mujeres.

Programa contra la violencia de género de Oxxo

Las autoridades señalaron que este modelo ya fue aplicado en otras regiones del país. En Jesús María, Aguascalientes, por ejemplo, 38 tiendas de la cadena operan bajo un esquema similar coordinado con el C5 local.

Michelle Guerra Sastré, directora ejecutiva de la Unidad Especializada de Género de la SSC, destacó que ampliar el número de espacios seguros ayuda a reducir las posibilidades de violencia y facilita el acceso a apoyo inmediato.

“Multiplicar estos puntos de resguardo significa reducir el tiempo y el espacio donde la violencia puede actuar”, afirmó.

También subrayó que la expansión de esta red contribuye a combatir la impunidad. “Mientras más puertas seguras existan, menos margen hay para la violencia y la impunidad”, puntualizó.

El programa “Espacios Seguros” forma parte de la política integral del Gobierno de la Ciudad de México enfocada en proteger a las mujeres y acercar respuestas rápidas ante situaciones de riesgo.

Una de las principales ventajas de esta estrategia es la amplia cobertura de las tiendas Oxxo, distribuidas en distintas colonias de la capital y disponibles las 24 horas del día, lo que facilita que cualquier mujer pueda encontrar apoyo cercano en caso de emergencia.