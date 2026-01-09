Telmex ha presentado recientemente Hiper WiFi 7 Infinitum, su iniciativa más ambiciosa para transformar la conectividad en los hogares.

Esta innovadora tecnología promete revolucionar la experiencia de internet, permitiendo conectar más dispositivos simultáneamente y asegurando una estabilidad sin igual en el servicio. La empresa la describe como “ la solución inalámbrica más avanzada del país ”.

Lo más destacable de esta propuesta es su accesibilidad: los routers WiFi 7 están disponibles desde 1,399 pesos con la opción de financiamiento a 12 meses sin intereses, cargándose directamente a su recibo Telmex. Además, la promoción de temporada ofrece paquetes de dos equipos Mesh por 2,799 pesos al contado, ideales para residencias amplias que requieren cobertura en múltiples áreas.

La compañía aspira a posicionarse a la vanguardia del internet doméstico, ofreciendo routers de última tecnología a precios accesibles, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de dispositivos conectados.

El revolucionario WiFi 7 que transformará nuestras conexiones

La tecnología WiFi 7 representa un avance generacional significativo frente a las versiones anteriores. A diferencia del WiFi 6, esta nueva generación permite gestionar un mayor número de dispositivos conectados sin sacrificar velocidad ni estabilidad. En la era del trabajo remoto, streaming en múltiples pantallas y el crecimiento de dispositivos inteligentes en el hogar, esta capacidad resulta fundamental.

Los routers Mesh Huawei WiFi 7 que ofrece Telmex trabajan en conjunto para crear una red unificada que elimina las zonas muertas en tu hogar. Esto significa señal potente en cada rincón, sin necesidad de estar cambiando de red manualmente cuando te mueves por la casa.

Precios y promociones: guía para contratar el nuevo servicio de Telmex

El modelo individual del router Mesh Huawei WiFi 7 tiene un precio oficial de 1,499 pesos, pero actualmente está en promoción a 1,399 pesos. Para quienes prefieren no pagar de contado, existe la opción de financiamiento a 12 mensualidades fijas de 120 pesos , sin intereses y con cargo directo a su recibo Telmex.

Es importante destacar que esta promoción aplica tanto para clientes actuales de Infinitum como para nuevos usuarios y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

La promoción estrella de temporada navideña es el paquete de dos equipos Mesh por 2,799 pesos de contado, o bien 12 pagos mensuales de 239 pesos. Esta opción es ideal para viviendas de dos o más pisos, o espacios amplios donde se requiere mayor cobertura. La entrega es gratuita en su domicilio registrado y el cargo se realiza automáticamente en su facturación mensual.

Una transformación tecnológica sostenida por la más grande infraestructura de México

El lanzamiento de Hiper WiFi 7 Infinitum no es un acto fortuito ni un mero aprovechamiento de la tecnología. Este producto es el resultado del sólido respaldo financiero y la visión estratégica del empresario Carlos Slim, quien, a través de Telmex, ha edificado durante décadas la red de telecomunicaciones más extensa y confiable del país.

Esta infraestructura, que abarca millones de kilómetros de fibra óptica y equipamiento de última generación, es precisamente lo que permite que esta nueva tecnología no sea solo una promesa, sino una realidad tangible para los usuarios.