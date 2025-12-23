En esta noticia Resultados por entidad

El sexenio anterior, correspondiente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo marcado por una promesa: llevar el progreso económico al sur del país.

Para ello, el mandatario mexicano mandó construir una refinería en Paraíso, Tabasco, con un costo superior a u$s 20,000 millones, así como el Tren Maya, que involucró a Campeche, Quintana Roo y Tabasco y tuvo una inversión de casi MXN $600,000 millones.

Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, Mx. Cortesía Presidencia de México

Sin embargo, el final de estas obras, y el inicio del nuevo sexenio terminaron con una bonanza económica para los estados involucrados en las obras públicas mencionadas.

De acuerdo con datos del Examen de la Situación Económica de México de Banamex, en el primer semestre de este año, siete entidades federativas tuvieron caídas en su actividad económica.

“Las de mayor magnitud se reportaron en Campeche, Tabasco y Quintana Roo. La finalización de las obras públicas ejecutadas durante el sexenio anterior se tradujo en una severa contracción de la industria de la construcción, lo cual afectó a las tres entidades”, detalló el banco.

A esto se sumó una menor producción petrolera, una de las principales actividades de Tabasco y Campeche.

Otra de las promesas del sexenio anterior fue el rescate de Pemex y cerrar la producción petrolera en dos millones de barriles diarios, una cifra que después el propio mandatario redujo a 1.8 millones de barriles diarios.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador fue incapaz de mantener la producción petrolera en niveles similares al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Al cierre de 2024, la producción petrolera fue de 1.76 millones de barriles diarios, contra 1.83 millones de barriles diarios, de acuerdo con datos de Pemex.

“Adicionalmente, la menor producción petrolera siguió impactando las economías de Campeche y Tabasco, al tiempo que la desaceleración de la actividad turística ha sido desfavorable para Quintana Roo”, detalló el estudio de Banamex.

Resultados por entidad

Entre enero y junio de este año, la economía mexicana tuvo un crecimiento anual de 0.2% promedio, una fuerte desaceleración en comparación con 1.9% del mismo periodo de 2024.

En este sentido, en la primera mitad del año, 10 entidades federativas mostraron contracciones económicas, lo que contrasta con cinco del primer semestre de 2024.

Las entidades del sur ya mencionadas, fueron las que tuvieron las caídas más profundas: Campeche -15.2%; Tabasco -9.9% y Quintana Roo -9.6%.

Campeche fue la entidad con el peor comportamiento en el primer semestre, donde el sector secundario reflejó una caída de 19%, particularmente a partir de la industria de la construcción, que se desplomó a la mitad y una baja de 10% en el sector petrolero. Este último aporta más de la mitad del PIB de la entidad.

El sector terciario creció solo 0.8%, pero fue insuficiente para contrarrestar la significativa caída de la producción industrial, detalla el estudio de Banamex.

En Tabasco la historia es similar: en el primer semestre la industria cayó 16.3%, a partir de las disminuciones de 19.4% de la construcción y de 20.2% de la minería.

Finalmente, Quintana Roo pasó de ser el líder en crecimiento económico estatal en 2024 a prácticamente borrar el avance un año después.

El sector secundario se contrajo 48.4%, ante la caída del 55.4% de la industria de la construcción.