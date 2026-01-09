Se aproxima la fecha de pago del aguinaldo para todos los trabajadores en relación de dependencia; sin embargo, existe un grupo de empleados que no podrá beneficiarse del total de este pago adicional.

A medida que se aproxima diciembre, surge una inquietud recurrente entre millones de empleados: ¿Recibirán efectivamente la totalidad de su aguinaldo? Aunque este pago es un derecho laboral garantizado, las normativas fiscales permiten que una porción sea retenida como impuesto, lo que genera preocupación y confusión entre los trabajadores formales.

El aguinaldo, considerado un ingreso adicional fundamental para las compras de fin de año, debe ser abonado a más tardar el 20 de diciembre a todos los trabajadores con relación de dependencia. Sin embargo, no todos pueden disfrutar de este ingreso en su totalidad, ya que el Impuesto Sobre la Renta, ISR, puede reducir el monto final recibido.

Mientras que los empleados del sector privado y público contratados por nómina efectivamente perciben aguinaldo, otros sectores quedan excluidos: trabajadores informales, freelancers, autónomos, pensionados, becarios y beneficiarios de programas sociales. Inclusive, aquellos que sí reciben aguinaldo pueden ver disminuida la cantidad si su ingreso supera el límite exento establecido por la Ley Federal del Trabajo, LFT.

Quiénes no reciben el aguinaldo completo y las razones de su descuento

De acuerdo con el SAT, el aguinaldo está exento del ISR hasta 30 UMA, lo que equivale en 2025 a $3,394.20 pesos. Si el monto otorgado por el empleador supera esa cifra, el excedente queda automáticamente sujeto a impuestos.

Esto significa que no todos los trabajadores reciben su pago íntegro. Aquellos con salarios medios o altos suelen enfrentar descuentos.

Por ejemplo, si un empleado recibe un aguinaldo de $8,000 pesos, únicamente $3,394.20 estarán exentos de ISR; los $4,605.80 restantes estarán sujetos a impuestos según su nivel salarial.

¿Cuál es el destino del dinero descontado y en qué casos se aplica el ISR?

El monto descontado del aguinaldo se destina al Impuesto Sobre la Renta, que forma parte de la recaudación federal utilizada para financiar servicios públicos, programas gubernamentales y obligaciones fiscales. Es decir, el dinero retenido no se pierde, sino que ingresa al presupuesto nacional.

La retención aplica únicamente cuando el aguinaldo rebasa el límite exento. Los primeros $3,394.20 pesos no generan ningún cargo; solo el excedente se integra al cálculo de ISR del trabajador. Así, el impuesto final dependerá del sueldo base, nivel de ingresos y tablas fiscales vigentes.

Para saber si te corresponde o no el aguinaldo completo o si debes pagar el ISR, lo recomendable es que consultes con tu empresa en Recursos Humanos que te sabrán responder de forma puntual a tu caso.