La Ciudad de México (CDMX) ha reforzado la aplicación de una de sus normativas de tránsito más esenciales, que se refiere al uso obligatorio de casco al conducir motocicletas. Las autoridades han enfatizado que el cumplimiento de esta disposición no es opcional. La norma vigente en el Reglamento de Tránsito establece directrices claras para garantizar que las movilizaciones en la capital se realicen cumpliendo con estándares mínimos de protección. De no ser así, el conductor deberá afrontar las consecuencias asociadas. El Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Movilidad han subrayado que esta normativa es aplicable en cada trayecto sin excepciones. Su principal objetivo es la prevención de accidentes de alto impacto y la disminución de lesiones severas. La campaña oficial recalca que la medida es de carácter legal y su incumplimiento acarreará consecuencias inmediatas, tanto de índole económica como administrativa. “Cada trayecto cuenta. Usar casco reduce lesiones graves y puede salvar tu vida. El casco no es opción, es protección y es ley”, indicó el Gobierno de CDMX. En concordancia con la normativa establecida en el Reglamento de Tránsito, así como con la reciente actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) publicitada por el INEGI para el año 2026, el valor diario se ha fijado en 117.31 pesos. La penalización económica para quienes contravengan esta disposición oscila entre 20 y 30 UMAS, lo cual se traduce en un monto aproximado que varía entre 2,346 y 3,519 pesos. Esta sanción se aplica de manera directa, sin opción a exención inmediata. Adicionalmente a su impacto económico, la infracción acarrea una disminución de tres puntos en la licencia de conducir, un aspecto que influye de manera directa en el historial del conductor y puede tener implicaciones en futuras auditorías o reincidencias. Las autoridades de la capital sostienen que este sistema de puntos tiene como objetivo fomentar un comportamiento más respetuoso y consciente en la movilidad. El Gobierno de CDMX enfatiza que no es suficiente con tener el equipo apropiado; este debe ser usado correctamente y conforme a los estándares establecidos por la normativa, a fin de asegurar que cumpla con su propósito eficazmente. La obligación del uso de cascos es aplicable a todas las personas que participan en el viaje en motocicleta, lo que implica que los acompañantes también deben cumplir con esta regulación. Esta medida se implementa de manera automática durante los operativos y revisiones de tránsito, constituyendo una de las sanciones más drásticas debido a los costos adicionales y el tiempo requerido para la recuperación de la motocicleta. Más allá de la multa, la transgresión de esta normativa de tránsito en la CDMX conlleva la retención de la motocicleta, la cual será trasladada al depósito oficial o corralón.