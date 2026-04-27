Brasil ha anunciado de manera oficial que su Tren de Alta Velocidad (TAV) empezará a operar en su totalidad de forma comercial en el año 2032, estableciendo conexiones entre São Paulo, Río de Janeiro y Campinas. Este proyecto, que alcanzará velocidades superiores a los 300 km/h, se posicionará como el sistema ferroviario más rápido de América Latina. La planificación del proyecto fue definida tras la finalización del Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental, un documento fundamental que orienta tanto la construcción como el financiamiento de este corredor. Se estima que la inversión necesaria oscila entre 10,000 y 20,000 millones de dólares, los cuales se gestionarán mediante asociaciones público-privadas. La propuesta de infraestructura incluye túneles, viaductos y estaciones intermodales que han sido conceptualizados para operar a elevados niveles de velocidad, garantizando así una conexión eficiente con los sistemas de transporte urbano existentes en cada metrópoli. Los trenes podrán alcanzar velocidades de hasta 350 km/h, posicionando al TAV en un nivel tecnológico comparable al de los sistemas ferroviarios destacados de Europa y Asia. Tal capacidad permitirá que se realice el recorrido entre Río de Janeiro y São Paulo en aproximadamente una hora y 45 minutos, según estimaciones recogidas en informes regionales. El trazado abarcará 510 kilómetros, una distancia que actualmente se ve sometida a las vicisitudes de autopistas sobrecargadas y vuelos nacionales en estado de saturación. El itinerario prevé paradas en localidades estratégicas como Volta Redonda y São José dos Campos, promoviendo así un corredor de integración económica sin precedentes en la región. Al establecerse como un referente en el ámbito del transporte ferroviario moderno en América Latina, Brasil, con la fecha de 2032 ya fijada, se posiciona como un posible modelo a seguir por otras naciones que contemplan proyectos análogos de alta velocidad. El TAV, al operar con tracción eléctrica y poseer una notable capacidad, permitirá reducir la dependencia de los automóviles particulares y de los vuelos de corta distancia, fuentes de considerable impacto ambiental en una de las áreas más densamente pobladas de América del Sur.