Durante un año, Mónica Guevara, socia y fundadora de Nucycles, asistió a 48 bazares, cada fin de semana, para promocionar su empresa dedicada a la creación de prendas y accesorios con algodón reciclado. Durante ese periodo, calcula que alrededor de 4,000 personas conocieron la propuesta de esta empresa originaria de Tlaxcala. Pero un día, con un video de TikTok que se volvió viral alcanzó 11 millones de visualizaciones. “Para llegar a esa cantidad de personas de forma tradicional, necesitaría alrededor de 2,000 años y tendría que haber más de 1,000 Mónicas para poder cubrir el potencial de ventas generado por ese nivel de exposición”, calcula la emprendedora. Así como lo han hecho redes sociales como Facebook e Instagram, TikTok se está convirtiendo en una herramienta para incrementar las ventas de miles de negocios de todos los tamaños. TikTok tiene una contribución económica indirecta en México de MXN $30,825 millones de pesos, es decir, todo lo acumulado por la venta de bienes y servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), de acuerdo con el estudio Derrama económica de TikTok en México, elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU). La mayoría de los negocios en TikTok son microempresas (47.8%) y emprendimientos (44.3%). El 6.3% son pequeñas empresas y el 1.6% son medianas. En total, la red social genera una dinámica económica de MXN$ 45,240 millones y ha contribuido con más de 58,600 empleos en México. The CIU destaca que 1 de cada 5 negocios que utilizan internet para promocionarse, usa TikTok para hacerlo; y 7 de cada 10 negocios planean aumentar su presencia próximamente. Guevara es una de las ganadoras del programa Emprende con TikTok, en el cual la plataforma brinda capacitación gratuita, aceleración e inversión semilla. La emprendedora relata que TikTok funcionó como una herramienta de ventas B2B definitiva para concretar alianzas con grandes empresas. Durante cuatro años, Guevara intentó contactar a los directivos del complejo turístico Xcaret mediante correos y llamadas sin obtener siquiera una cita. Sin embargo, gracias a un video de TikTok, el director de las tiendas Xcaret la buscó y logró una reunión con cinco tomadores de decisiones, lo que resultó en su entrada formal a las tiendas del grupo. No es el único caso, los videos de TikTok han llevado a Nucycles a concretar pedidos con marcas como Mustela (quienes la buscaron tras verla en la plataforma) y de la organización Greenpeace. Según el estudio de The CIU, 6 de cada 10 personas que ven una recomendación de TikTok visitan ese negocio. Fernando Díaz, director general de desarrollo productivo de la Secretaría de Economía, dijo que los emprendedores son el tejido social y el motor económico de las comunidades en el marco de la presentación de la tercera convocatoria de “Emprende con TikTok”. Resaltó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan más del 99% de las unidades económicas del país, las cuales generan casi 20 millones de empleos y aportan 52% al PIB de México. Díaz explicó que el papel de la Secretaría es facilitar el camino de los emprendedores mediante dos ejes principales: la simplificación y digitalización de trámites, y la digitalización integral. En el segundo eje, TikTok está aportando a esta tarea, ya que una empresa con una estrategia digital integral vende, en promedio, un 30% más. Además, señaló que la digitalización permite que las posibilidades de una empresa aumenten al máximo, logrando ganancias de hasta 2X en promedio. En 2024, nació en México el programa “Emprende con TikTok”, en alianza con la firma de inversión de impacto y aceleradora de startups sociales, New Ventures. Hasta ahora, la plataforma de videos cortos y New Ventures han destinado u$s 500,000 dólares en capital semilla para los ganadores de las dos ediciones y ha acelerado 50 emprendimientos. Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok para América Latina de Habla Hispana, señaló que, en 2025, el programa “Emprende en TikTok” alcanzó 16,000 inscritos en Latinoamérica. Hace un año el programa se extendió a Colombia y Perú y este 2026 hacia Argentina. “La semana pasada estuvimos en Argentina y la verdad es que dejaron la vara alta, pero ya evaluaremos el evento y diremos qué país está llevando la corona en términos del compromiso”, dijo durante la presentación de la tercera convocatoria, Laura Reyna, gerente de políticas públicas para Latinoamérica de TikTok, quien inició el programa y realizó el procedimiento que llevó a la alianza con New Ventures. En dos ediciones, más de 20,000 emprendedores han tomado clases gratuitas. “Son clases totalmente abiertas para todos los emprendedores y emprendedoras de LATAM en formato de microaprendizaje, es decir, son clases de 15 a 20 minutos muy concretas, muy al estilo TikTok”, aseguró Octavio Rocha, director de Operaciones en New Ventures. Las capacitaciones cubren desde lo básico hasta herramientas avanzadas y nuevas funciones como las ventas directas. “Los vamos a llevar a través de herramientas muy específicas como CapCut para edición de videos, como Symphony, que es nuestra inteligencia artificial nativa, y por último también, exclusivamente para México: TikTok Shop”, detalló Rocha. Rocha mencionó que las pymes que se inscriban deben tener al menos un año de operación y una facturación anual de u$s 10,000 dólares. El 5 de julio es el cierre de la convocatoria y en enero de 2027 se anunciara a la tercera generación de ganadores.