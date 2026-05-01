El ciclo escolar 2025-2026 entra en su última etapa y con ella llega la parte del año que más días de descanso concentra en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). A contrario de lo que muchos piensan, las vacaciones de Semana Santa no son el último respiro antes de las vacaciones de verano: entre mayo y julio, se susponen 17 días sin clases. El primer gran bloque de descansos después de Semana Santa comienza el 1 de mayo con el Día del Trabajo. En esta ocasión, por caer viernes, se suma de manera natural en el fin de semana y genera el primer puente largo de mayo. Solo cuatro días después, el martes 5 de mayo —conmemoración de la Batalla de Puebla— introduce una suspensión de clases aislada en medio de un período que ya tiene sus extremos cubiertos por descanso: el fin de semana anterior y el puente posterior. El 15 de mayo es, sin duda, la fecha más significativa del mes desde el punto de vista humano y educativo: el Día del Maestro y la Maestra. La SEP lo reconoce como día inhábil en el calendario oficial, lo que implica suspensión total de actividades en todos los niveles de educación básica del país. Este año cae en viernes, lo que lo convierte automáticamente en un puente de tres días —viernes, sábado y domingo—. Junio presenta un calendario más austero en cuanto a días inhábiles confirmados, pero introduce una incógnita relevante: el comienzo del Mundial de Fútbol 2026. El torneo dará inicio el 11 de junio y México será uno de los países anfitriones, con encuentros previstos en distintas sedes a lo largo del país. La posibilidad de que las autoridades educativas establezcan días inhábiles en fechas clave de la selección de México —tal como ocurrió en ediciones anteriores del Mundial de Fútbol 2026— aún no fue confirmada ni descartada oficialmente, lo que mantiene la incertidumbre entre millones de familias. Lo que sí está definido es el viernes 26 de junio, fecha en la que se realizará el segundo y último Consejo Técnico Escolar correspondiente al tramo final del ciclo. El calendario de la Secretaría de Educación Pública fija el 15 de julio de 2026 como la fecha oficial de cierre del ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, al analizar la dinámica de las semanas previas, se observa que la actividad académica tradicional finaliza, en la práctica, varios días antes. El proceso de cierre suele organizarse en torno a tres momentos clave durante julio, que marcan el paso de la enseñanza en aula hacia tareas administrativas y la preparación del receso de verano. El primero corresponde a la jornada de registro de calificaciones. En esa instancia no hay clases para los estudiantes, ya que el cuerpo docente se enfoca en cargar y validar el desempeño académico final en los sistemas institucionales. Es, en términos concretos, el momento en que las notas quedan formalmente asentadas. El segundo hito es la jornada de comunicación de evaluaciones, en la que docentes y directivos informan oficialmente a los alumnos y sus familias los resultados finales del ciclo. Aunque técnicamente forma parte de los últimos días del calendario, en la práctica funciona como el cierre institucional y simbólico del año escolar. Los últimos días hábiles del período se destinarían a trámites de entrega de documentación, firma de actas y las últimas gestiones administrativas del ciclo. Finalmente, el ciclo lectivo quedaría oficialmente cerrado y se daría inicio al período de vacaciones de verano, que se extendería hasta el comienzo del nuevo año escolar.