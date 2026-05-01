A pocos días de iniciarse mayo, el Gobierno confirma que habrá nuevos feriados que darán descanso obligatorio a estudiantes y trabajadores a nivel nacional. El calendario contempla más fechas, además del Día del Trabajador. El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece varios días de suspensiones de clases. En esta línea, habrá varios fines de semanas largos ideales para planificar un merecido descanso. Conoce el calendario de feriados 2026 y verifica las fechas oficiales confirmadas por las autoridades. Respecto a lo que determina el calendario de la SEP, los días sin clases que habrá en mayo son: Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE) correspondientes a la segunda parte del ciclo 2025-2026, es decir, durante los primeros meses de 2026, están calendarizadas para realizarse el último viernes de cada mes. Las fechas son las siguientes: Asimismo, previo al arranque del siguiente ciclo escolar 2026-2027, se realiza la fase intensiva del CTE, la cual suele llevarse a cabo hacia finales del mes de agosto.