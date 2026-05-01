Fibra Uno (FUNO) propuso adquirir Fibra Macquarie sin realizar un pago inicial por el administrador externo, lo que permitiría diferir el impacto para los inversionistas, afirmó Jorge Pigeon, vicepresidente de Mercado de Capitales y Relación con Inversionistas de la compañía. El directivo señaló que, a diferencia del modelo planteado por Prologis, el costo del asesor sí existe, pero no necesariamente se refleja desde el inicio, sino a lo largo del tiempo mediante comisiones. “Sí hay un impacto y sí hay un pago a los inversionistas, simplemente no es un pago el día cero, sino es un pago a perpetuidad”, dijo. Agregó que mantener un asesor externo implica un costo continuo que termina siendo absorbido por los inversionistas. “Te van a seguir cobrando ellos comisiones a lo largo del tiempo a perpetuidad”, afirmó. Como parte de su propuesta, la fibra indicó que no es necesario adquirir al asesor desde el primer día, sino que puede operar con la estructura actual mientras se define una estrategia de largo plazo. “Nuestra propuesta, nuestra estrategia es no necesitamos comprar el asesor del día 1, nos podemos quedar con el equipo y el asesor de Macquarie como está”, explicó Pigeon. Añadió que el objetivo sería eventualmente migrar hacia un modelo internalizado, aunque sin apresurar la decisión. “Idealmente buscaríamos terminar en una estructura internalizada, pero eso nos abre la puerta a poder sentarnos a negociar con Macquarie”, comentó. El directivo subrayó que este proceso no implica una ruptura inmediata con el administrador actual. “No hay un ‘poison pill’ y no necesariamente se tiene que correr a la administradora al día siguiente”, sostuvo. Sobre el financiamiento de la operación, Raúl Gallegos, director de Fibra Next, detalló que la propuesta contempla una combinación de intercambio de certificados y pago en efectivo. “La parte importante es el intercambio de certificados, eso es el 70%, estamos sugiriendo el 35% de cash”, dijo. Para cubrir la parte en efectivo, la empresa ya cuenta con compromisos de bancos, así como recursos disponibles en caja. “Tenemos ya compromisos de bancos, líneas puente para hacer ese pago, también tenemos oportunidad de hacer una colocación de capital o una emisión adicional de deuda”, explicó. Indicó que la fibra dispone de un financiamiento puente de hasta dos años para definir la mejor estrategia. “Tenemos puente financiero de hasta dos años que podemos utilizar para definir cuál es la mejor estrategia hacia adelante”, señaló. En su reporte trimestral, la compañía destacó que mantiene una ocupación superior al 95% en su portafolio, con crecimiento en el segmento comercial y estabilidad en el industrial. En oficinas, aunque se observó un ajuste por efectos contables, la tendencia apunta a una recuperación. “Estamos viendo ya resultados sólidos en el tema de oficinas, ocupación estable con tendencia a crecimiento”, dijo Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO. El directivo estimó que, en los próximos 12 a 18 meses, la ocupación podría superar el 90%, nivel que consideró saludable para el mercado. Además, destacó que el consumo local continúa impulsando el desempeño del segmento comercial. “El consumo local sigue creciendo, lo cual está beneficiando el tema del retail de una manera relevante”, afirmó.