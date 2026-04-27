En consecuencia, aquellos que adhieran a ciertos criterios podrán acceder sin la obligación de presentar visa americana, pasaporte o Real ID. Sin embargo, esta opción se limita a quienes crucen la frontera por vía terrestre o marítima. A pesar de que Estados Unidos ha aumentado las restricciones en sus fronteras, existe un documento que confiere a los mexicanos el derecho de ingresar de manera legal por motivos comerciales, familiares o turísticos, siempre que la estancia sea temporal. La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como “visa láser”, es una opción que permite a su titular ingresar a determinadas regiones de Estados Unidos por un período máximo de 30 días, siempre que el ingreso se realice por tierra o mar, proveniente directamente de México, según lo establecido por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, esta tarjeta actúa como visa B1/B2 al presentarse junto con un pasaporte válido, facilitando el ingreso a cualquier parte de Estados Unidos por diferentes medios. El documento es emitido exclusivamente a ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos para obtener una visa B. Entre estos requisitos se encuentran: El titular de la “visa láser” tiene permitido acceder a las siguientes regiones fronterizas de Estados Unidos: