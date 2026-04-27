Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha promovido políticas migratorias más estrictas con el objetivo de disminuir la entrada ilegal de inmigrantes. A partir de ahora, las nuevas políticas migratorias permiten revocar visas o permisos de residencia y autorizan a los agentes a revisar dispositivos electrónicos en busca de actividad sospechosa. Se recomienda consultar todos los detalles a continuación. El año pasado, se firmó una orden ejecutiva que refuerza los controles de seguridad en las fronteras y endurece las condiciones de ingreso para migrantes y turistas, afectando directamente la validez y otorgamiento de visas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a implementar un programa de seguridad en los puertos fronterizos internacionales de USA: la Verificación Mejorada. En caso de que los agentes migratorios descubran en los dispositivos electrónicos información que represente una potencial amenaza para la Seguridad Nacional, tendrán la potestad de confiscar los documentos y denegar la entrada al país. Estas disposiciones, aprobadas por Trump, facultan a los agentes fronterizos para llevar a cabo inspecciones a los viajeros con el propósito de identificar razones que podrían resultar en la revocación de visas de turista (B1/B2) y permisos de residencia. Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras, pueden ser objeto de revisión por parte de las autoridades en los puntos de entrada. En caso de identificarse alguna actividad sospechosa, se informará del incidente, lo que podría suponer un riesgo de cancelación de la visa para el viajero. La oposición a las inspecciones podrá llevar a la retención de los dispositivos. Estas directrices también se aplican a migrantes con residencia legal, particularmente en circunstancias donde se detecta la difusión de contenido ilegal o potencialmente amenazante. Mensajes, correos o información que indiquen pertenecer a una institución académica en Estados Unidos sin contar con una visa de estudiante. Mensajes, correos o información que hagan referencia a la búsqueda o posesión de un empleo en Estados Unidos sin disponer de una visa laboral o permiso correspondiente. Mensajes, correos o información relacionados con armas, drogas ilegales u otros productos considerados una amenaza por los agentes fronterizos estadounidenses.