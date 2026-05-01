Aunque el programa de verificación es obligatorio para circular legalmente, las autoridades han implementado esquemas de exención económica que permiten a todos los vehículos mantengan sus emisiones controladas sin que esto suponga una carga financiera para ciertos conductores. Determinados sectores de la población podrán realizar la verificación vehicular sin costo alguno, eliminando el pago del holograma y la prueba de emisiones de forma permanente. Esta iniciativa tiene como objetivo promover el cumplimiento de las normas ambientales sin afectar la economía de los grupos más vulnerables. El acceso a la verificación gratuita no es universal, sino que se dirige a segmentos particulares de la población. Los principales beneficiarios son las personas con discapacidad y los adultos mayores que posean una credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre y cuando el vehículo esté registrado a su nombre. Además, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos mantienen su condición de exención de pago, quedando exentos también de las restricciones de circulación durante días de alta contingencia ambiental. La verificación vehicular es una medida que abarca una inspección técnica exhaustiva, incluyendo la medición de gases contaminantes tales como monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. También se lleva a cabo una rápida revisión físico-mecánica para asegurar el funcionamiento eficiente del motor y del sistema de escape. Para acceder a este beneficio, los interesados deben presentar la documentación original que acredite su condición de adulto mayor o discapacidad, junto con la tarjeta de circulación vigente del año 2026. Las autoridades han subrayado que el beneficio de gratuidad es aplicable exclusivamente durante el periodo establecido según el calendario oficial. Al aprobar la evaluación, el conductor obtiene el distintivo u holograma correspondiente, que certifica el cumplimiento de las normas oficiales. Los beneficiarios de la gratuidad recibirán un descuento del 100% de forma automática al generar la cita en el portal oficial de cada estado. Si el propietario efectúa la verificación de manera extemporánea o fuera del tiempo estipulado, perderá el subsidio y estará obligado a pagar la multa pertinente por incumplimiento.