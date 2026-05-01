El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este viernes, 1 de mayo de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 11.01 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 113 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 11.4 kilómetros, latitud de 13.829° y una longitud de -92.735°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. Protección Civil informó que, durante un sismo, la población debe mantener la calma y aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”. Se pide alejarse de ventanas y objetos sueltos, evitar elevadores y resguardarse bajo muebles resistentes hasta que termine el movimiento. Tras el sismo, las autoridades recomiendan evacuar por rutas seguras y dirigirse a puntos de reunión. Sugieren cortar gas y electricidad si es seguro, portar mochila de emergencia, auxiliar a personas vulnerables y seguir información oficial por radio o canales verificados.