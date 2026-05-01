La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las empresas que opten por no contestar una demanda por despido injustificado pueden perder el juicio de forma automática. Además, la resolución establece un esquema más riguroso para asegurar que los empleadores intervengan de manera activa en los procesos legales, evitando prácticas como la evasión de responsabilidades o la prolongación innecesaria de los juicios. El criterio avalado señala que, cuando una empresa no contesta una demanda por despido injustificado, el proceso puede resolverse en su contra por “rebeldía”. En la práctica, esto implica que el juicio continúa sin su participación y con altas probabilidades de un fallo favorable para el trabajador. La omisión de responder se considera una falta grave dentro del procedimiento judicial. Al no presentar pruebas ni argumentos de defensa, la empresa pierde la posibilidad de refutar los hechos expuestos por el empleado. En consecuencia, las autoridades pueden emitir una sentencia basándose únicamente en la versión del trabajador. Con esta medida se busca agilizar los procesos y evitar dilaciones innecesarias. El propósito es claro: impedir que el silencio o la inacción se utilicen como una estrategia para eludir responsabilidades legales. Uno de los puntos centrales del fallo es que las empresas que pierdan bajo este esquema deberán reinstalar al trabajador en su puesto, con el objetivo de restituir sus derechos laborales. Además, estarán obligadas a pagar los salarios caídos y cualquier prestación pendiente desde el despido, incluyendo pagos retroactivos que pueden implicar un impacto económico relevante. La resolución refuerza así el principio de reparación integral del daño, al garantizar no solo el reconocimiento del despido injustificado, sino también la recuperación de la estabilidad laboral y económica del trabajador, lo que obliga a las empresas a actuar con mayor responsabilidad en sus procesos legales.