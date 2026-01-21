Clara Brugada, la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, anunció un amplio paquete de incentivos fiscales que contempla la condonación total de multas y recargos en diversos conceptos, como parte de la estrategia “Tu mejor año fiscal: beneficios sonantes y constantes para ti”, aprobada por el Congreso local. La medida busca aliviar la carga económica de las familias y avanzar hacia una recaudación más equitativa, con especial énfasis en los sectores de menores ingresos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que estas acciones colocan “al centro el bienestar de la gente”, al tiempo que fortalecen la justicia fiscal.

Beneficios en 2026. Gobierno de CDMX

“Con estas acciones cumplimos y ponemos al centro el bienestar de la gente con una recaudación justa”, señaló la mandataria capitalina al presentar los beneficios que estarán vigentes durante 2026.

Condonación total y facilidades para regularizar adeudos

Uno de los ejes principales del programa es la condonación del 100 por ciento en recargos y multas del impuesto predial, lo que permitirá a miles de contribuyentes ponerse al corriente sin penalizaciones adicionales.

Sin dejar de lado que los dueños de las viviendas de bajo valor catastral podrán regularizar su situación mediante un pago único de mil pesos, lo que representa un apoyo directo para familias con recursos limitados.

Clara Brugada destacó que la estrategia prioriza a quienes más lo necesitan. “Justicia fiscal para los que menos tienen”, expresó, al detallar que también se aplicará un descuento del 50 por ciento en Derechos de Agua, así como trámites simplificados y facilidades administrativas para jubilados, pensionados, madres solteras con dependientes económicos menores de edad y personas con discapacidad permanente.

Tenencia vehicular y beneficios sociales ampliados

En materia de movilidad, el Gobierno de Brugada anunció un aumento histórico al subsidio de la tenencia vehicular. A partir de 2026, los vehículos con valor de hasta 638 mil pesos con IVA quedarán exentos del pago de tenencia, siempre que se registren antes del 31 de marzo.

Este nuevo tope representa un incremento significativo frente al límite vigente en 2025, que era de 250 mil pesos con IVA.

Asimismo, se estableció una cuota fija bimestral de 68 pesos para el pago de Derechos de Agua dirigida a jubilados, pensionados, madres solteras con dependientes económicos menores de edad y personas con discapacidad permanente, siempre que se trate de inmuebles de uso habitacional con valor catastral menor a 2 millones 808 mil 466 pesos.

“Beneficia a tu ciudad”, subrayó Clara Brugada, al asegurar que estos estímulos buscan equilibrar el apoyo social con el fortalecimiento de las finanzas públicas.