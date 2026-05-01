La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ciertos datos en las copias del acta de nacimiento deben eliminarse por ser inconstitucionales, ya que pueden alentar la discriminación. Esta decisión surge a partir de un amparo promovido por un ciudadano en Jalisco, relacionado con disposiciones de la Ley del Registro Civil estatal. La Primera Sala analizó el Amparo en Revisión 468/2024, en el que se expuso el caso de una persona que, tras divorciarse de mutuo acuerdo, solicitó que en su acta de nacimiento dejaran de aparecer anotaciones sobre su matrimonio y posterior divorcio. El registro civil rechazó la petición, pero la Corte resolvió a favor del solicitante, al considerar que incluir esa información vulnera derechos como la privacidad de datos personales, la igualdad y la no discriminación. Con esta resolución, se establece que las copias del acta de nacimiento no deberán mostrar el estado civil ni contener referencias a matrimonios o divorcios. Además, al no haberse realizado las modificaciones legales correspondientes dentro del plazo establecido, el Pleno de la SCJN emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual tendrá efectos una vez que sea notificada al Congreso de Jalisco. Para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en línea, es necesario contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o los datos personales del registro (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento), así como realizar el pago correspondiente. El trámite se puede hacer a través del sitio web oficial del gobierno, creando o iniciando sesión en el sistema Llave MX, donde posteriormente se podrá descargar el documento digital. En el caso de la Ciudad de México, las autoridades recomiendan verificar previamente los datos del registro, como: Si el pago se realiza de forma presencial, puede tardar hasta 72 horas en reflejarse. Una vez completado el proceso, el acta quedará disponible en el expediente digital de Llave CDMX, desde donde podrá consultarse o utilizarse para otros trámites. Esta medida fortalece la protección de datos personales y refuerza el derecho de las personas a no ser discriminadas por su estado civil.