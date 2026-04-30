De acuerdo con datos oficiales, el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, ha experimentado un incremento del 140% en las suspensiones de actividades relacionadas con construcciones irregulares. Este notable aumento es consecuencia de los operativos y las revisiones realizadas en diferentes puntos de la capital que se están llevando a cabo. El Gobierno de la Ciudad de México ha endurecido su política contra las construcciones irregulares, tras confirmar un aumento sin precedentes en la suspensión de obras que operaban sin los permisos y la documentación obligatoria durante el año 2025. El Gobierno de CDMX y INVEA han ratificado el inicio de la “suspensión total de obras de construcción” para aquellos proyectos que carezcan de dicho documento. Asimismo, se ha advertido que se impondrán multas, clausuras y paralización inmediata al identificar irregularidades administrativas. El organismo detalló que “cerca de 260 obras han sido clausuradas” y que más de 70 personas fueron remitidas al Ministerio Público por el delito de quebrantamiento de sellos, el cual se castiga con “penas de 6 a 12 años de prisión”. El INVEA informó que de enero a la fecha se aplicaron medidas cautelares a más de 64 construcciones que no contaban con la documentación correspondiente, tras realizar más de 400 visitas de verificación en toda la Ciudad de México. La mayoría de las verificaciones, según indicó el Instituto, se llevaron a cabo gracias a los reportes de la ciudadanía, dado que “los ciudadanos de la Ciudad de México presentaron sus denuncias a través de los variados canales que ofrece el Instituto”. Entre dichos mecanismos se incluye el área de Atención Ciudadana del INVEA, además del correo electrónico oficial y las audiencias públicas en el programa Zócalo Ciudadano, que es liderado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre el inicio de visitas presenciales de verificación, llevadas a cabo por el INVEA, como parte de una estrategia preventiva para evaluar permisos y licencias en diversos sectores de la capital. “Son visitas que realiza el INVEA a solicitud de la ciudadanía, con el objetivo de orientar y revisar el cumplimiento de permisos y licencias”, enfatizó el organismo. Se aclara que este proceso está destinado a resolver inquietudes y evitar sanciones en el futuro. De acuerdo con información oficial, estas visitas podrán programarse del 17 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, con el fin de fortalecer el orden urbano, la legalidad y la orientación ciudadana en áreas como el desarrollo urbano y el transporte público. Las autoridades aclararon que estas acciones incluyen visitas de verificación voluntarias, un mecanismo requerido por la ciudadanía para “detectar posibles irregularidades y corregirlas sin sanciones”, dentro de un periodo formal de regularización administrativa.