Estados Unidos implementó políticas que permiten a ciudadanos de más de 40 países ingresar sin visa tradicional gracias al programa especial Visa Waiver Program (VWP) .

Este programa, también conocido como programa de Exención de Visa, se basa en acuerdos internacionales y alianzas de seguridad entre el país norteamericano y otras naciones afiliadas.

¿De qué se trata el Visa Waiver Program?

El Visa Waiver Program es una política que proporciona una exención de visas fundamentada en la alianza de seguridad entre Estados Unidos y los países participantes.

Su objetivo principal es reducir los trámites internacionales para ciertos viajeros, facilitando los viajes por motivos de negocios o placer a los Estados Unidos .

Para que un país sea parte de este programa, debe cumplir con requisitos establecidos por el gobierno, los cuales se centran en leyes de inmigración, la aplicación de una ley antiterrorista y un nivel de confiabilidad de los documentos de viaje.

Los solicitantes deberán pertenecer a una de naciones del Visa Waiver Program

¿Quiénes pueden ingresar a Estados Unidos sin visa?

Actualmente, más de 40 países se benefician de la Visa Waiver Program. Entre ellos se encuentran:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunei

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta, Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwán.

Es importante destacar que, hasta el momento, el único país de la región latinoamericana que forma parte del programa es Chile. Por lo tanto, los ciudadanos de Argentina no forman parte del programa actualmente. Sin embargo, aquellos con nacionalidad o pasaporte de los países mencionados pueden acceder al beneficio.

El requisito definitivo: la autorización ESTA

Si bien los ciudadanos de los países miembros ya no necesitan una visa tradicional para ingresar a Estados Unidos, existe un requisito fundamental que deben cumplir: obtener la autorización de viaje ESTA.

El ESTA (Electronic System Travel Authorization) es un sistema en línea que permite a los participantes del VWP obtener la autorización necesaria para ingresar sin visa.

Para obtener la autorización ESTA, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser titular de un pasaporte electrónico.

Postular a la autorización de viaje ESTA

Abonar los 21 dólares del trámite.

Ser ciudadano de un país incluido en el acuerdo.

El proceso para conseguir el ESTA implica completar la solicitud en línea en el sitio oficial de la CBP (U.S. Customs and Border Protection), pagar la tarifa asociada y esperar la resolución del trámite.

Este programa permite ingresar al país por un período máximo de 90 días.

Visa: ¿cuáles son los beneficios y la validez del programa?

Los ciudadanos que obtengan la autorización ESTA podrán viajar a Estados Unidos por un período de hasta 90 días, ya sea por motivos de negocios o de placer.

La autorización ESTA tiene una validez de dos años o hasta que el pasaporte del solicitante expire, lo que ocurra primero. Es importante destacar que esta autorización no equivale a una visa de visitante.