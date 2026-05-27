Si estás tramitando una visa de turista, estudiante o trabajo temporal para Estados Unidos, hay algo que debes saber antes de llegar a la entrevista consular.

El Departamento de Estado giró instrucciones internas para que los funcionarios incorporen preguntas vinculadas a violencia y temor de retorno al país de origen, según reportaron The Washington Post y The Guardian.

Aquellos que lleguen sin preparación podrían enfrentarse a consecuencias inesperadas, incluso si su intención de viaje es completamente legítima.

Cuáles son las dos nuevas preguntas que están alertando a los solicitantes de visa americana

De acuerdo con los reportes difundidos, los oficiales consulares podrían hacerte estas dos preguntas durante la entrevista:

“¿Has sufrido daños, violencia o maltrato en tu país de origen o en tu última residencia habitual?”

“¿Temes sufrir daños, persecución o maltrato si regresas a ese país?”

Ambas guardan relación directa con los criterios de protección humanitaria y solicitudes de asilo que maneja el gobierno estadounidense. Según especialistas en derecho migratorio, el objetivo es detectar indicios de que un solicitante podría intentar quedarse en el país amparado en una futura petición de asilo , lo cual entraría en contradicción con el propósito de las visas de no inmigrante.

Visa americana 2026: cuáles son las dos nuevas preguntas que podrían hacerte en la entrevista consular y cómo responder para evitar problemas con tu trámite en Estados Unidos. Fuente: Shutterstock

Por qué estas respuestas pueden determinar si te aprueban o niegan la visa

Las visas B1/B2, F-1, H-2B y TN exigen demostrar vínculos sólidos con el país de origen y la intención de regresar una vez terminada la estancia autorizada. Cuando un solicitante menciona miedo, persecución o violencia, el oficial consular puede interpretar que existe riesgo de que esa persona no regrese, lo que activa preguntas adicionales sobre arraigo familiar, situación económica y planes dentro de Estados Unidos.

No obstante, abogados migratorios aclaran que responder “sí” no equivale a un rechazo automático. Cada caso se analiza de forma individual, considerando el historial migratorio completo, la documentación presentada y el contexto particular del solicitante.

Hasta ahora, el Departamento de Estado no publicó ningún documento oficial que confirme que estas preguntas son obligatorias en todas las entrevistas.

Cómo responder correctamente para no poner en riesgo tu visa americana

La recomendación unánime de los expertos es contestar con honestidad y coherencia en todo momento. Mentir, omitir información o caer en contradicciones puede acarrear consecuencias más graves que una negativa de visa, incluidas restricciones permanentes de entrada a Estados Unidos.

Lo que dices durante la entrevista debe coincidir con tu historial migratorio, los documentos que presentas y el motivo real de tu viaje.

Si efectivamente viviste situaciones de violencia o amenazas en tu país, los especialistas recomiendan buscar asesoría con un abogado migratorio antes de presentarte al consulado. Esto te permitirá entender el peso legal de cada respuesta y prepararte para dar una explicación clara, contextualizada y sin contradicciones que ponga en duda tus intenciones de viaje.