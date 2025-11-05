El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó a todos los habitantes del mundo que busquen viajar al país que aplicará un recargo en el pago de la visa a ciertos extranjeros.

Esta medida establecida por la administración de Donald Trump durante los últimos meses requiere cumplir con distintos procesos, por lo que se aconseja tomar nota de todos los pasos a seguir.

¿Qué ciudadanos del mundo deben pagar la fianza para viajar a Estados Unidos?

En función de la información que ha difundido el Departamento de Estado a través de su sitio web oficial, los ciudadanos de los siguientes países necesitarán una fianza para obtener la visa B1/B2.

Mauritania

Santo Tomé y Príncipe

Tanzania

Gambia

Malawi

Zambia

Todo ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y que cumpla con los demás requisitos para obtener una visa B1/B2, deberá depositar una fianza de 5,000 pesos, 10,000 pesos o 15,000 pesos.

Cabe destacar que el monto se determinará durante la entrevista para la visa, proceso en el cual el solicitante deberá presentar, a su vez, el formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional.

¿Cómo deben presentar los solicitantes el Formulario I-352?

Los solicitantes oriundos de estos países deben presentar el Formulario I-352 para depositar la fianza únicamente después de que un funcionario consular se lo indique. Recibirán un enlace directo para realizar el pago a través de Pay.gov.

Cabe destacar que no deben utilizar ningún sitio web de terceros para depositar la fianza. El Gobierno de los Estados Unidos no se hace responsable de los pagos realizados fuera de sus sistemas.

Al mismo tiempo, se les recuerda que podrán recibir la devolución del importe íntegro de la fianza de la visa si el solicitante cumple con todos los términos de su estatus de visa de no inmigrante y de la fianza.

¿Cuáles son los términos a cumplir para recibir la devolución de la fianza?

La fianza se cancelará y el dinero se devolverá automáticamente en los siguientes casos: