El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dio a conocer los cambios que habrá en las condiciones de ingreso para millones de visitantes extranjeros. La iniciativa contempla incorporar revisiones obligatorias de redes sociales para los turistas que viajan bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).

La propuesta se desprende de una orden ejecutiva emitida en enero de 2025 y tendría impacto directo en los ciudadanos que actualmente pueden entrar a territorio estadounidense sin visa tradicional, con estadías permitidas de hasta 90 días.

Estados Unidos implementa nuevos requisitos en el trámite de la visa americana

Conoce los detalles de los cambios en el trámite de la visa americana y lleva a cabo el procedimiento correspondiente, cumpliendo con los requisitos obligatorios.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para ingresar a Estados Unidos?

El planteamiento fue difundido para consulta pública a través del Registro Federal. Según lo expuesto, quienes soliciten autorización mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) deberán cumplir con mayores obligaciones de información.

Entre los nuevos requerimientos se encuentran:

Entregar el registro de actividad en redes sociales correspondiente a los últimos cinco años.

Informar todas las direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años.

Proporcionar datos personales de familiares directos.

Con esta ampliación en la recopilación de información, las autoridades estadounidenses buscan fortalecer los controles de seguridad en sus fronteras. Sin embargo, la medida también despertó preocupaciones en torno a la protección de la privacidad de los viajeros que hacen uso del programa de exención de visa.

¿Qué me piden para ingresar a EE. UU?

Para ingresar a Estados Unidos como ciudadano mexicano es indispensable contar con un pasaporte mexicano vigente y una visa estadounidense, generalmente del tipo B1/B2 para turismo o negocios. En el caso de viajes por tierra o mar, también puede utilizarse la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Asimismo, al momento del ingreso se puede solicitar documentación adicional, como:

Boleto de regreso

Dirección del lugar de hospedaje

Comprobantes de solvencia económica

Pruebas de arraigo en México, ya sea laboral o académico, con el fin de acreditar que no existe intención de permanecer de forma irregular.

La decisión final sobre el tiempo autorizado de estancia corresponde al oficial de migración, quien por lo general concede un periodo de hasta seis meses.