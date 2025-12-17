En la lista de países más deseados por extranjeros para emigrar sin dudas figura los Estados Unidos de América. Conocido como el país de las oportunidades, un gran número de inmigrantes lo elige en busca de una mejora en su calidad de vida.

Sin embargo, las restricciones migratorias que impone el Gobierno estadounidense ha llevado a los ciudadanos del exterior a considerar otro tipo de Estados. Entre ellos, se destaca uno de los territorios más imponentes de todo el continente norteamericano que no exige visa si cumplen con una serie de requisitos.

¿Cuál es el país de Norteamérica que no pide visa? Requisitos

Los habitantes de México que busquen emigrar al país norteamericano que le gana a los Estados Unidos de América, Canadá, en materia de seguridad deberán no solo contar con su pasaporte sino también con una visa canadiense.

Canadá permitirá ingresar sin visa a los que provengan de estos países. (Foto: Archivo).

Existen ciertos casos a partir de los cuales se les permite a los extranjeros tramitar otro documento: autorización electrónica de viaje (eTA), un permiso que habilita la permanencia por un máximo de seis meses en el territorio.

Las personas elegibles para solicitar este permiso son aquellas que reúnen al menos una de estas dos condiciones:

Cuentan con una visa americana de no inmigrante .

Tienen visa canadiense con una fecha de expiración que aún no supera los 10 años.

Entre los países exentos de visa se encuentran

Europa Occidental: Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Portugal, San Marino, España, Suecia, Suiza y Ciudad del Vaticano.

Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

América: Estados Unidos, Bahamas, Barbados, Chile.

Asia: Japón, Corea del Sur, Taiwán (con pasaporte que incluya número de identificación personal), Hong Kong (pasaporte SAR), Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Brunéi, Singapur

¿Qué hacer si no soy elegible para la eTA?

En caso de no ser autorizado por las autoridades migratorias para tramitar la eTA, el mexicano o la mexicana deberá iniciar la gestión por una visa canadiense.

La misma se otorgará únicamente a quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Tener vínculos con el país de origen que demuestren su intención de regresar. Contar con el dinero suficiente para la visita. Tener buena salud. No contar con antecedentes penales o que estén vinculados a problemas migratorios. Pasaporte válido y vigente.

Las personas que reúnan estas condiciones tendrán que ingresar al sitio web oficial del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC, por sus siglas en francés) y solicitar el trámite.

Cabe destacar que el precio para solicitar la visa y viajar al país que le gana a Estados Unidos asciende a un total 100 dólares canadienses, sumado a los 85 dólares que se solicitan por la toma de las huellas y datos biométricos.