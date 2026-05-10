La salida de Elon Musk del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha resaltado las desafiantes dificultades de implementar un modelo de exigencia máxima en el sector público, un ámbito caracterizado por su rigidez. Esta situación invita a reflexionar sobre el camino más adecuado hacia la productividad, interrogándose si es preferible la reducción de la jornada laboral o, por el contrario, un aumento de la intensidad, como propone el empresario. El magnate, reconocido por impulsar jornadas de hasta 80 horas semanales en sus empresas, buscó materializar su visión de eficiencia radical mientras oficiaba como asesor en el gobierno de Donald Trump. La calidad de vida de los trabajadores, su salud y la sostenibilidad del ritmo laboral son factores que no pueden pasarse por alto. El caso de Musk, aunque fascinante por sus resultados en la innovación, sirve como una advertencia sobre los riesgos de seguir ciegamente un modelo que podría no ser la respuesta para los desafíos del mercado laboral mexicano. El modelo de Musk contrasta drásticamente con la reforma laboral que se discutió en el Congreso de México y busca reducir la semana de 48 a 40 horas. Si bien la visión de Musk ha catapultado a sus empresas a la vanguardia tecnológica, también ha generado fuertes críticas por el desgaste físico y mental de sus empleados. Sin embargo, su verdadera huella no está en los resultados de su gestión, sino en la filosofía que predica de un trabajo intenso que él mismo ha calificado como un “superpoder”. Para Musk, el horario de ocho horas es un concepto obsoleto si se busca cambiar el mundo y lograr avances disruptivos. Esta mentalidad, que exige un sacrificio de la vida personal, ha sido la norma en empresas como Tesla y SpaceX, donde Musk ha sido un defensor declarado de jornadas laborales que superan ampliamente las ocho horas tradicionales. Ha pedido a sus empleados trabajar hasta 80 horas semanales, incluso los fines de semana, argumentando que solo con ese nivel de dedicación se pueden lograr avances disruptivos. La breve y controvertida gestión de Musk en el DOGE, donde buscó recortar el gasto público, culminó con su renuncia en mayo de 2025. El multimillonario justificó su salida aludiendo a la complejidad burocrática y a la falta de apoyo a su agenda de austeridad.