El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, advirtió que este sábado y domingo estarán marcados por condiciones meteorológicas severas en gran parte del país, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en entidades del norte y sur, mientras que otros estados enfrentarán lluvias intensas, descargas eléctricas y posibles inundaciones. La combinación de una onda de calor, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el océano Pacífico provocará un escenario de contrastes extremos. Además de las precipitaciones fuertes, también se esperan vientos con rachas capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios, así como oleaje elevado en zonas costeras. Este sábado será uno de los días más intensos del fin de semana. Veracruz, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias muy fuertes de hasta 75 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Al mismo tiempo, continuará la onda de calor en buena parte del territorio nacional. Las autoridades alertaron que las lluvias podrían provocar deslaves, crecida de ríos, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas, especialmente en el sur y sureste del país. Mientras tanto, el calor seguirá siendo sofocante en entidades como Oaxaca, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche. Para el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional mantendrá vigilancia sobre la onda de calor y la aproximación de un nuevo sistema frontal al norte del país, lo que podría incrementar las lluvias y los fuertes vientos en distintas regiones. Los meteorólogos prevén que la interacción entre humedad, calor extremo y sistemas atmosféricos mantenga condiciones peligrosas para la población, por lo que recomendaron evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse atentos a avisos oficiales. Aunque algunos estados podrían tener una ligera disminución en las lluvias hacia el inicio de la próxima semana, el ambiente caluroso continuará dominando gran parte del país, especialmente en regiones del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán. Protección Civil pidió extremar precauciones por golpes de calor, incendios forestales, caída de árboles y posibles afectaciones urbanas derivadas de las lluvias intensas y las fuertes ráfagas de viento.