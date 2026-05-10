El país se prepara para recibir uno de los eventos meteorológicos más contundentes de lo que va del año. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas al confirmar que, desde el lunes 11 de mayo, una combinación de sistemas climáticos desencadenará precipitaciones de gran intensidad, granizo y rachas de viento que podrían superar los 80 km/h en múltiples regiones. La “tormenta negra” no llega por casualidad. Un nuevo frente frío avanzará sobre el país e interactuará con un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste de México, sumado a divergencia en altura, una combinación que los meteorólogos identifican como ideal para generar lluvia intensa, descargas eléctricas y granizo. El lunes 11 de mayo será el día más crítico. En estados como San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz podrían acumularse entre 150 y 250 milímetros de agua en apenas 24 horas, una cifra que en zonas urbanas puede traducirse en inundaciones, deslaves y encharcamientos severos. Para el martes 12, el frente se desplazará hacia el golfo de México, pero mantendrá su actividad sobre el noreste, oriente y sureste del país. La lista de entidades en riesgo es larga. El SMN diferencia el nivel de afectación según la intensidad esperada: Para el martes, aunque la intensidad baja un escalón, estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco seguirán bajo la influencia del sistema, con lluvias que irán de moderadas a fuertes.