La Embajada de Estados Unidos en México anunció los dos pasos que todo ciudadano con visado vigente debe realizar si perdió, extravió o le robaron la visa. En dos simples pasos, las autoridades diplomáticas dieron a conocer el proceso a seguir en estos casos, evitando así cualquier tipo de inconveniente al viajar por falta del documentos.

En los casos que tu visa a Estados Unidos se haya perdido en México, deberás realizar dos pasos claves:

Reporta el incidente a la policía local y obtén un informe oficial . Embajada de Estados Unidos en México.

Reporta el incidente a la policía local y obtén un informe oficial Notifica a la Embajada o Consulado de EE. UU. usando el formulario “Report a Lost or Stolen U.S. visa Reportar una visa estadounidense perdida o robada”

Las 14 preguntas que deberás responder si perdiste tu visa en México

Una vez ingreses al link oficial del formulario " Reportar una visa estadounidense perdida o robada", deberás contestar las siguientes preguntas:

Type of report/Tipo de informe Applicant’s surname/Apellidos del solicitante Applicant’s given name(s)/Nombre(s) del solicitante Date of birth/Fecha de nacimiento Place of birth (City, State)/Lugar de nacimiento (Ciudad, Estado) Telephone/Teléfono Email address/correo electrónico Type of visa/Tipo de visa City where your visa was issued/Ciudad donde se emitió su visa Date when the visa was lost or stolen/Fecha en que la visa fue extraviada o robada Brief description of how the visa was lost or stolen/Breve descripción de cómo la visa fue extraviada o robada Police report case number/Número de caso del reporte de policía Date when police report was filed/Fecha en que se presentó el reporte ante la policía City and State where the police report was filed/Ciudad y Estado donde se presentó el reporte de la policía

Renovación de visa turista por 10 años

La Embajada de Estados Unidos también recordó que los viajeros con visa de turista de 10 años y que están a menos de un año para que expire, podrán ahora ser “elegibles para renovarla”.

“Si tu visa era de turista por 10 años y falta menos de un año para que expire, podrías ser elegible para renovarla”, informó la Embajada de Estados Unidos en México.

Recuerden que la Embajada de los Estados Unidos en México ahora atiende en: Presa Angostura 225, Colonia Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de México, C.P. 11500, con acceso a la sección de visas por Esquina de Casa de la Moneda y Calzada Legaria.